巴西男「頭反折」後腦貼背　醫生曾指活不過24小時　今年他已44歲

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-03-28 13:00

先天患重病，無阻他活出精彩人生！巴西男子奧利維拉（Claudio Vieira de Oliveira）天生患罕見疾病，「頭反折」朝下，變成後腦緊貼着背部，雙腳更是萎縮至無法站立，剛出生時醫生認為他活不過24小時，但堅強的他今年已44歲，更成為基督教弱勢兒童教育項目的義工，到處演講激勵他人。當地傳媒指疫情下他已自我隔離多時，起居生活要更謹慎以應對病毒，期待當地疫情早日緩和，好讓4月底的演講可如期舉行。

奧利維拉患先天疾病，頭部反折向背後，雙腳無法站立，卻一樣活出精彩人生。（「Claudio Vieira de Oliveira」fb圖片）

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奧利維拉居於巴伊亞州蒙特桑托市（Monte Santo），天生患罕見的先天性多發性關節攣縮症（Arthrogryposis Multiplex Congenita），導致頭部一直朝後，其手臂和腿的肌肉萎縮，雙臂要貼在胸前，無法站立，只能一直保持跪着的資姿勢，身體靠背部力量支撐。

奧利維拉出生時已頭部後折，當時醫生判斷他活不過24小時，但他卻奇蹟地活下去，今年已44歲。雖然有先天缺憾，但無阻他過着豐富充實生活，並到處演講激勵其他人，在巴西頗有名氣。

他早前接受巴西傳媒訪問，稱疫情期間生活仍很正常，沒遇到太大困難，只是不得不待在家中全面隔離，因新冠病毒實在太可怕，「上帝保佑我，遠離這種該死的疾病」。他現在生活上要加倍小心，已自我隔離了1年多。

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奧利維拉7歲起就一直要跪在地上，小時候媽媽在家中教他讀書寫字，身體因病嚴重畸形，但他呼吸、視力、進食、吸水等都沒問題。他曾在當地推出過影碟， 2000年開始到處演講，希望以自己的故事去激勵他人。奧利維拉是Alegra-te基督教弱勢兒童教育項目義工，他告訴當地傳媒稱想繼續演講，並且努力活下去，又坦言非常懷念以住四處演講的生活。他原訂4月28日會到伯南布哥州（Pernamubco）演講，如屆時疫情有所緩和，他會如期出席。

外媒指關節攣縮症泛指涉及關節僵硬的各種情況，會減低患者的活動能力，確切病因仍然未明，一般認為與胎兒在子宮時空間不足和羊水不足有關。這病的症狀變化很大，通常會影響到患者的胳膊和腳，雖然無法治癒，但仍有些方法可改善活動能力。

（綜合）

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