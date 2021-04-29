菲律賓禁飛｜工作8年外傭1招暗示加人工　港媽批無禮：好似威脅我

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-04-29 08:00

【菲律賓 / 外傭 / 疫情 / 熔斷機制】菲律賓新冠肺炎疫情反覆，港府早前啟動「熔斷機制」，禁止當地航機來港，令本港外傭供應問題更加嚴峻。有港媽在討論區發文，指家中工作了8年的外傭，日前特意用1個方法暗示想加薪，令她感覺被威脅，「而家諗緊加唔加畀佢」。

菲律賓新冠肺炎疫情反覆，港府早前啟動「熔斷機制」，禁止當地航機來港，令本港外傭供應問題更加嚴峻。（資料圖片）

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該名港媽在親子王國討論區，以「個工人姐姐要我加佢人工」為題發文，指家中外傭已工作8年，一直以最低每月4,630元支薪，惟外傭日前突然向她傳來2單相關新聞，令人感覺無禮。

她透露，現時家中對外傭需求不大，因孩子已經長大，不在香港讀書，兩夫婦經常外出，工人姐姐只是以家務為主，樓主亦多下廚，「平日係我自己買餸， 佢洗菜我煮飯」。港媽又解釋，如果外傭做得好會加薪，但希望她可以有商有量，「佢呢個方式好似威脅我咁，條氣唔順」。

帖文隨即引起熱議，不少網民都表示感同身受，身邊很多家庭的外傭都提出加人工，「佢哋覺得依家最大，飛機又無」。對於應否加人工滿足其要求，有人認為外傭現今供應短缺，而且留足8年都一定表現，樓主不妨加薪留人，但有網民則指樓主實際需要不大，「條氣唔順」大可不再續聘▼▼▼

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根據入境處數字顯示，截至2020年底，全港有37.4萬名外傭在港工作，比19年少6.5%。當中逾半外傭來自菲律賓，另有42.5%來自印尼，其餘來自其他國家地區。而統計處在2019年10月至2020年1月期間曾進行調查，發現全港265.7萬個住戶中，有35.57萬戶僱用家傭，當中九成僱用外傭。

薪金方面，調查時法定外傭最低工資為4410至4630元，視乎簽約日期而定，不過當時有1.92萬名僱主給予外傭月薪5000元或以上，當中3200名僱主給予外傭6000元或以上。

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