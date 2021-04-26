菲律賓禁飛｜外傭暗示想加人工至$13000　僱主呻：唔知畀咩反應佢

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-04-26 11:01

菲律賓疫情反覆，港府早前啟動「熔斷機制」，自本月20日起禁止從菲律賓來港的民航客機着陸香港14天，措施令不少外傭需要押後抵港，令外傭供應減少。有外傭懷疑乘機向僱主暗示加人工，甚至聲稱外傭之間的消息指薪金可上調至13,000元，令僱主不禁大嘆：「真係唔知畀咩反應佢。」

港府早前啟動「熔斷機制」，自本月20日起禁止從菲律賓來港的民航客機着陸香港14天，措施令新來港外傭供應減少。（資料圖片）

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外傭因禁飛未能來港影響供應，勞工及福利局長羅致光昨於網誌指，以馬尼拉封城後數字估算，禁止菲律賓航班來港受影響的菲傭人數為546人。有僱主團體早前指出，新來港外傭供應減少「炒高」本地完約或斷約外傭的薪金，部份外傭甚至會「揀工」或提出不同要求，如拒絕照顧小朋友或老人等。

網上流傳疑為外傭聘用合約，上面寫明聘用月薪為8000元，引來外傭及僱主熱議。（網上圖片）

有外傭僱主於禁飛「熔斷機制」實施後發文，指家中外傭疑得知相關新聞，以不同方法暗示希望「加人工」。有人稱外傭看新聞後指「香港政府會將外傭薪金加至8000至13000元」，亦有人指印傭引述同鄉所言，指家鄉正盛傳來港工作的外傭可叫價至8000元，甚至有朋友「說沒有8000港元就不做」，着她向中介查詢，令一眾僱主不禁驚呼，「嚇死我了！我們香港人怎負擔得起？」、「真係唔知畀咩反應佢」。

有僱主直指家中外傭看過新聞後暗示要求加人工，甚至稱同鄉之間流傳來港外傭薪金可高達每月13,000元。（資料圖片）

帖文引來網民熱議，不少僱主直指外傭「揀工做」已成常態，近日撞正禁飛，部份完約或斷約的外傭更會坐地起價，呼籲有意聘請外傭的僱主要小心選擇，「現在係難請，但唔好吊高嚟賣，講真要加到8000，我寧願加到15000請返自己香港人」、「我會同佢講，你有本事搵到呢個價錢嘅，我唔會阻你發財，但你唔好之後打電話返嚟求我請返你」、「真係要每位堅持合約價$4630先可以阻止到呢啲情況」。

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