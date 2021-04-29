返家驚見陌生女滴水步出浴室　連仔登撞破阿爸偷食　急向網民求救

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-04-29 21:28

回家撞破愛侶或家人出軌的情節，一般只會於戲劇中發生，但有連登網民卻分享親身經歷，指昨傍晚提早下班買飯後回家，當時媽媽正上班，他卻驚見1名與父親年紀相若的女子於浴室走出，全身仍在滴水，才得知撞破父親疑似出軌的行為。他直言當刻感到非常尷尬，不知如何是好，遂即時走回房間冷靜，連晚餐飯盒也遺留在餐桌上，急急向網民求救，詢問應對方法。

有連登網民發文，稱昨日回家時發現有陌生女子於家中浴室走出，意外揭破父親疑似外遇的事實。（《春嬌救志明》劇照）

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連登網民「香港民主戰神」昨日以「回家見到個女人沖完涼出黎（嚟）」為題發文，講述意外撞破六旬父親帶陌生女子回家的狀況：

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樓主形容，從浴室走出來的陌生女子年齡與父親相若，「又老又肥又黑，屯門公園娜娜比佢靚」，又指對方看到他回家便急急離開，「佢身都未抹乾就走人」。揭破父親秘密的他不知如何面對，一方面不想影響家庭關係，同時希望警告父親勿作出過分行為，「如果俾我媽即場發現，應該會上報紙有命案」。

他其後也回應部分網民非常關注的問題，指6點前已購入的飯盒，因不知應否出廳取回，最終放了約2小時才進食。

樓主的經歷引來網民熱議，不少人勸他找機會與父親「談判」，以告誡對方勿將外遇帶回家中。（《香港愛情故事》劇照）

帖文引來網民熱議，不少人建議樓主找機會向父親了解，同時告誡對方勿將外遇帶回家中，「認真就應該問下你阿爸發生咩事，畀個機會佢同你解釋先，佢兩老係咪出咗咩問題」、「其實做仔嘅可以做嘅嘢好有限，至少畀佢知道家庭係要一家人努力維繫嘅，你今次可以唔講但下次可能俾你媽遇到就GG」。

另有網民認為，樓主與父親談判時應考慮母親一旦得知事實的後果，「你阿媽承唔承受得住打擊都係考慮因素，雖然話就話寧教人打仔莫教人分妻，但佢哋都一把年紀，分分鐘你阿媽一早知只係廢事篤穿，目的就係保住頭家」。最終樓主表示，將會「搵個合適時機講，最好講完就出門口，唔使面對佢」。

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