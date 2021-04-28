求職者見工獲聘講好薪金　翌日因1個原因被壓價　網民：平機會見

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-04-28 16:15

新冠肺炎疫情重創經濟，不少人慘成失業大軍，有求職者近日分享見工經歷，指經過2次面試後獲聘，惟翌日接獲人事部電話，指因1個原因需要「壓價」，令事主大感無奈。網民紛紛認為涉事公司要求過分，甚至已有歧視之嫌，認為事主可向平機會投訴。

有求職者大呻，見工獲聘後竟因有子女而被壓價，引起網民熱議。（《合約男女》劇照）

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Facebook專頁「奴工處」昨晚（26日）刊出求職者投稿，事主稱近日完成2次面試後獲聘，「second in見完老闆即刻畀咗offer我」，而他亦爽快答應。沒料翌日投稿人突接到該公司人事部致電，稱發現他有小朋友，「驚我會成日請假唔穩定，所以要再壓我價喎」。投稿人未有交代最終有否接受安排，僅無奈大呻：「有小朋友嘅係咪就一定做唔到嘢？手停口停有邊個明？」

帖文引來網民熱議，不少人直斥涉事公司安排無理又過分，甚至有觸犯家庭崗位歧視之嫌，紛紛勸事主另謀高就，「平機會見啦，今日壓得做落一樣壓得」、「遲啲發展到絕咗育，斷曬六親先好返工」、「冇家庭又話你冇負擔，隨時可以唔做，要壓你價總有千萬個理由」、「直頭聽過有啲唔請女人，因為女人會有機會大肚生仔」。

根據法例第527章《家庭崗位歧視條例》，任何人如基於另一人的家庭崗位，而給予該另一人差於他給予並無家庭崗位的人的待遇即屬歧視。任何人如感到遭受歧視，可向平機會提出書面申訴，會方會隨即進行調查，並鼓勵爭議雙方和解。如果未能達成和解，而受害人決定訴諸法庭，平機會可在法律程序上提供協助。

見工遇到令人無奈的事時有發生，有公司會以考驗情商為由，讓求職者在辦公室呆等1小時45分鐘▼▼▼

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有網民在討論區分享一次網上視像見工奇遇，指負責面試的HR突然要求他起身轉圈，下身只穿着「孖煙通」的他，頓時被殺一個措手不及。

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