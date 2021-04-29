夫婦10年前賣樓賺120萬　變租客頻被迫遷　盼樓市跌搞到同患抑鬱

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-04-29 14:15

買樓是人生其中的重要決定，但賣樓同樣要謹慎，不小心「落錯車」或會後悔莫及。有網民在討論區分享，其舊同事跟丈夫約10年前趁樓市升，以300萬元賣掉新界3房自住樓，賺得約120萬元，其後一直租樓住，盼望樓價下跌時再「上車」。結果樓巿升趨持續，再上車夢難圓，反而多次被業主迫遷，夫婦感到身心俱疲，雙雙患上抑鬱症。

有網民在討論區分享，其舊同事跟丈夫約10年前趁樓市升，賣去新界3房自住樓，其後一直租樓住，盼望樓價下跌時再「上車」。（資料圖片）

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該網民日前在親子王國，以「為咗層樓患上抑鬱？」為題發文，指其舊同事跟丈夫於10多年前買了人生第一層物業，180萬元購入新界1個3房單位，其後樓價升值，2年後以300多萬元沽出，「佢當時話老公睇會跌，再跌先買返」，但之後樓市持續高企，2人再沒有入市。

兩夫婦育有1孩，現時在公司擔任中層職位，自沽樓後一直租屋，多年來已經搬了4至5次屋，多數被業主趕走或完約不續租，令他們身心俱疲，其間2人更先後患上抑鬱症，要服藥控制病情。

樓主表示，120萬元對當年來說是「大舊錢」，令舊同事以為可以慢慢享用，而直到現在兩夫婦仍然覺得樓市總會有海嘯價，每日都望樓市跌。她又指，兩夫婦或過不到自己的心理關口，不願接受「平賣貴買」，因而一直不「上車」。

帖文引起網上熱議，很多網民都認為樓主的舊同事做錯決定，自住樓更加是不應賣掉，「聽得太多，無乜邊幾個可以成功上返車」，又分享身邊朋友「落錯車」的故事▼▼▼

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