日本博主另類虐畜？強逼貓貓「食自己」爆紅　騎呢照片背後充滿愛

冬天家裡養貓貓的鏟屎官都會把暖風機打開給主子取暖，但是家裡貓一多，就會出現這樣的情況……日本這位Twitter博主kibimomo養了這麼多貓貓，小編說句大戶人家不過分吧！



先看看日本博主kibimomo的家庭成員（點擊放大瀏覽）👇👇👇

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據鏟屎官介紹，自家貓貓一直是保持一致的，來得早的主子可以搶到VIP取暖位置，然後差不多五分鐘後都熱起來了就散了。毛絨絨暖呼呼的樣子真是萌到心化掉，報姐好想狠狠擼一下他們！

重點是每一隻都是又萌又乖的，而且特別喜歡擠在一起，萌化了網友們的心，圍在一起睡覺都是日常發生的事情。六隻貓貓性格都不同，給貓們拍全家照時，其中有隻貓居然會幫主人調整其他喵姿勢！喵：「拍照時，臉不要那麼兇，笑一下啦！」其他貓敢怒不敢言！看到這張整整齊齊的全家照，多少鏟屎官潸然淚下：自己主子怎麼這麼不聽話呢？

大家應該也能看出來，這位鏟屎官熱衷於打扮自家主子，經常用各種小裝飾小道具來打扮貓貓……

強迫貓貓「食自己」 騎呢cosplay背後充滿愛（點圖放大瀏覽）👇👇👇

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這些看上去像是量身定做的頭套和小道具，很多都是kibimomo自己親手做的，一開始只是發現她只要家裡吃東西的時候，主子們都會全部過來包圍她，眼神放光：「既然這麼貪吃，不如都打扮成和我吃的一模一樣吧！」

不僅心靈手巧，她還去寵物醫院做義工，收養流浪貓，讓這些小貓從此有了溫暖的小窩和食物，不用擔心惡意的驅逐，變成了一家人。

每一張照片，都含着滿滿的愛。就算養不了貓，偶爾看看別人的萌寵也好快樂！

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