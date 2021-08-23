夏如芝心痛154隻走私貓被安樂死　網民意見兩極　貓咪應被賜死嗎?

台灣高雄海巡日前查獲154隻走私貓，當地防檢局21日「將貓咪全數安樂死」消息震驚當地社會，台灣女星夏如芝心疼貓咪，在社交平台留言質疑「為何不送檢查」，沒想到引來網友砲轟，她事後致歉，未料風波為平，有網友再轟她「助長走私的沒腦藝人」，夏如芝再度道歉，並吐露自己真正想法。



夏如芝坦言先前言論「真的只是為了這些小生命感到難過及不捨」，面對網友出征，她感謝各界讓她省思自己的發言。

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有網友到她最新一則發文底下留言：「助長走私的沒腦藝人」、「心懷慈悲是好事，但請保持理性」，也有網友指稱，第一線辛苦防疫撲殺的人員已承受極大的社會壓力，為了保護台灣全體人員的生命健康，防疫人員更承受親手結束生命的心理壓力，「同樣作為受益者，不應該去跟受到影響的防疫人員道歉嗎？」

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面對排山倒海而來的批評，夏如芝22日下午二度道歉，表示「謝謝你！我家發財也是領養來的貓貓，一直以來也都參與許多跟支持浪浪領養助養活動...發文內容都是為了所有生命的尊重及惋惜。造成大家的情緒影響和紛爭真的非常抱歉！」她表示只是希望不要在有同樣事情發生，並感謝各界的指教，讓她有省思的機會。

不過也有網友力挺「政策不符合人民期待本來就應該改」、「我支持妳，不要被那群網友的評論打敗」，夏如芝則以同樣發文一一回覆網友，正向面對外界批評。

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