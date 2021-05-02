裝修實例｜粉嶺翠彤苑1100呎複式3房　120萬簡約設計細節位顯心思

撰文： 熱評 最後更新日期： 2021-05-02 11:00

文：裝修佬 一般香港複式單位室內設計都會大玩奢華設計，玉樓金殿盡顯戶主的氣派。今日裝修佬帶大家參觀的粉嶺翠彤苑單位反其道而行，採用簡約風格設計為重心，以細節體現設計師到戶主需求的用心。

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基本資料：

粉嶺翠彤苑／複式單位／1164平方呎／3房／工程費用約120萬／居住人數4人

客廳設計

客廳使用白色為主調，整體以簡潔柔和為重心，同時在白色中配置不同紋理加強風格效果。地磚使用了相近顏色的雲石紋大地磚，大面積的地磚可以增加貴氣優雅的氣氛。

客廳與廚房連接的牆身使用了白色直紋，令白色牆身不會單調。另一方面廚房門以同樣紋路製成趟門，趟動時紋路會為家居帶來增加動感及層次感，這樣於細微的生活動態中增加家居美觀度，可見設計師的心思。

戶主喜歡音響設備，想在客廳加設享受音響的空間，設計師在客廳背牆鋪上白色文化磚營造特色牆，文化磚牆除了為家居帶來樸實的鄉村風味，文化磚牆可以做到折射音效果，加強業主對音響的追求和享受。

文化磚特色牆的盡頭是通往上層的樓梯，戶主擔憂打掃或於樓梯走動時會碰撞到名貴的音響，因此設計師特意安放了一度深色屏風，此屏風對音響起了保護作用外，亦因選用了有多個空心位置的屏風，並不會影響視線及聲響。

這個複式單位反其道而行，不採用華麗裝修，以簡約風格設計為重心，並在細節體現設計師的用心。（裝修佬提供）

另一個客廳則以米黃色為主調，較上一個客廳對比更為柔和。家俬設計上也加入了木色，希望增加溫馨效果。另外也加入了黑色元素，例如不規則形狀的裝飾櫃加入了黑色鏡面，增加空間感之餘，增添了少許型格氛圍。

睡房設計

主人房以高雅風格為主，牆身使用白和米黃色，另外用了深灰色和木色為整個房間作點綴。床頭背牆非常有心思，為了增加空間感，設計師把衣櫃藏進床頭背牆裡，以木紋木色為底，再用深灰皮具包裹面層，製造沉實優雅的特色牆。

衣櫃設計刻意在下方懸空及中間凹陷，並加入照明，營造出床頭櫃的效果，同樣能夠達到善用空間的優點，不需要額外添置置物家俬。

另外，衣櫃延伸到睡床的底部位置一致地加設鏡面，增加空間感之餘產生視覺延伸效果。如此一來，床頭背牆合計有三種不同效果，層次感非常豐滿，同時也能連結睡房其他空間及設備。

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作者簡介： 裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。

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