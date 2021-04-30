印度疫情｜記者染疫家中等死　死亡直播20小時　求救訊息超絕望

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印度爆發第二波新冠肺炎疫情，連續多天單日確診人數突30萬宗，1位居於北方邦（Uttar Pradesh）的記者早前染疫，但一直未能送院治療，最終死於家中。他生前在Twitter不斷發出求救訊息，猶如文字直擊「等死」過程，令人相當震撼及心碎。

65歲的印度記者Vinay Srivastav早前染疫，但一直未能送院治療，最終死於家中。（Vinay Srivastav Twitter圖片）

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65歲的印度記者Vinay Srivastava於本月中（16日）在Twitter發文，指自己感染了新冠肺炎，患有脊柱炎，血氧濃度已降至52，他又指所有醫院和醫生的電話都打不通，感到無助。翻查其發帖訊息，其實當時他距離死亡時間還有20小時，及後他接連發出近10條訊息▼▼▼

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最終1位義工留言表示，「他（ Vinay Srivastava ）已經死了，印度北方邦的政府也死了。」據了解如果要到醫院接受新冠肺炎治療，必須出示確診報告，但 Srivastava則來不及取得證明，其兒子2日後亦發文稱，由於印度北方邦差劣的治療水平，父親已不在人世，「我看到路邊，到處都是遺體。我的父親不是死於病毒，而是被印度冷血的北方邦首席長官謀殺了！」。

按圖看印度疫情失控，屍體集體火葬實況：

印度新冠肺炎新增確診個案連續3天破世界紀錄，4月24日確診人數達346,786個、2,624人死亡，當地的火葬場全日24小時為死者火葬，大量遺體同時焚燒，場面震撼。（路透社）

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