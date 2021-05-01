門口現可疑記號有賊踩線？　網民5招創意KO　16個爆竊符號有意思

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-05-01 20:00

【踩線 / 爆竊 / 行劫 / 符號／可疑記號】住宅門外出現神秘可疑記號，務必小心提防！馬鞍山恆安邨早前發生賊入屋的爆竊案，女戶主慘被襲擊，而案發的公屋單位門外被發現有神秘「X」符號，事件令巿民深感不安。其後將軍澳厚德邨大批單位門外亦發現被人劃上可疑記號，頓時令邨內人心惶惶。有連登仔在討論區貼出圖片，顯示屋企門外都疑被「踩線」畫記號，網民即拋出多個創意方法解決這個問題。

有連登仔在討論區貼出圖片，顯示屋企門外疑被「踩線」畫記號，網民即拋出多個有創意的建議。（連登討論區圖片）

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將軍澳健明邨德澤樓近日多達50個單位出現神秘標記▼▼▼

有網民在連登討論區，以「屋企門口比（俾）人踩線，應該點做好？」為題發帖，指其母親看完新聞後發現自己家門外都有奇怪記號，大概到心口的度，「唔認真睇唔覺」，目前已報警備案。從上載的照片可見，樓主家門外的牆壁被人用黑色筆劃了1條直線，未知有何意思。

除了報警或通知管理處備案後，其他網民提供多個創意方法，教樓主應對▼▼▼

雖然未有確實證據顯示神秘記號與偷竊案有關連，但內地媒體《三湘都市報》就曾報道一套當地竊匪會用的奇特符號，連《人民網》都有轉載引用，大家不妨認識多一點，包括「X」原來代表計劃行動，與恆安邨行劫案的圖案不謀而合▼▼▼

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同場加映：將軍澳居民無鎖實大門 陌生人衝入屋嚇呆全家 網民質疑踩線

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雖然似乎只是一場虛驚，但樓主還是呼籲大家，年近歲晚要鎖緊門窗，有人亦指很可能是「踩線」行為，不能掉以輕心。

【按圖睇更多網民咁樣講▼▼▼】

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