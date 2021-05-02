女子汽水軟糖雪糕倒馬桶製「雜果賓治」　拍片稱純屬娛樂惹炮轟

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-05-02 23:00

廁所內環境適合細菌生存，尤其是馬桶，每天都沖走無數排泄物和污水，惟有外國網民日前竟以馬桶製作雜果賓治（Fruit Punch）為主題拍片，將大量的冰塊、軟糖、雪糕和汽水倒入馬桶，再用杯子盛載着，示意要拿給友人一飲而盡。影片隨即引來炮轟，有自稱是通渠佬的網民不禁直斥，「妳知道在廁所有多少傳染性疾病（的風險）嗎？」。

有外國fb專頁上傳影片，看到1名女子利用馬桶自製「雜果賓治」。（fb「The Anna Show」影片截圖）

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facebook專頁「The Anna Show」在上月22日分享1段數分鐘的短片，片中看到1名外國女子先用上衣將馬桶的去水口堵住，然後倒入大量冰塊，以及2大桶家庭裝雪糕和整包軟糖，再於水箱內繼續放軟糖和雪碧、芬達等汽水，其間女子更指「這很色彩繽紛、很好」，又拿起並吃掉馬桶內其中1條軟糖。最後女子按下沖水掣，汽水隨即從水箱流入馬桶內。

眼見馬桶版「雜果賓治」大功告成，拍攝者與女子讚歎驚呼，在盛滿4杯後拿出廁所，疑似要朋友們喝下。影片很快便引來網民討論，至今有近1500次分享和逾1700個留言，而專頁則在帖文寫道：「純粹娛樂性質」，強調該專頁只發布有劇本、模仿及含諷刺意味的演出。

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不過，許多網民仍然狠批影片有不良示範，又指內容欠缺他們所指的娛樂性，「我看着看着，好笑的點在哪？」、「你知道會有人因為看完影片就跟着做嗎？你們有先想過才做嗎？」、「這影片（內容）很老套」。影片更吸引1名自稱持牌水喉匠的網民留言，形容片中的行為很糟糕，「不論妳清潔得多久，馬桶不是這樣用的，可能全新的馬桶可以，但（影片中）這個？不了」。

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