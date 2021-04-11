挖到金！後花園挖出神秘寶箱　男子拍片直擊撬開一刻　即作嘔速逃

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-04-11 11:00

地上挖出的「寶箱」，未到打開的一刻都不要開心得太早！加拿大1個男子在家中後園除草時，意外發現地底有個相當神秘的混擬土箱，他一度滿心歡喜以為尋得寶藏，更拍片直擊打開一刻，不料內裏物品讓他崩潰秒速走開，還露出作嘔表情。影片笑爆網民，已錄得多達700萬次觀看！

加拿大男子在家中後園除草時，意外發現地底有混擬土箱，他一度滿心歡喜以為尋得寶藏，不料一打開讓他崩潰得速逃。（抖音影片截圖）

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加拿大男子東尼（Tony Huisman）本周一（5日）將影片上載至抖音帳戶，並在標題上寫着「在花園裡發現了一個祕密箱子」。從影片可見，他在後花園修剪草皮時，工具意外撞到一個硬物，好奇地下藏着什麼，就開始深入挖掘下去，首先他發現寶箱的一邊有把手，接著再往前挖到第2個把手，他就一直堅持挖下去，「直到清理到可以打開為止」。

按圖睇挖「寶箱」全過程▼▼▼

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其後他抬起箱子，發現比想像中還要重，便拿鐵桿來撬開蓋子，當他瞄到箱中物時，即秒速摀住鼻子皺眉逃走，「你絕對不會相信我發現什麼」。

原來這個「寶箱」是裝滿「黃金」的化糞池！東尼表示住進這房子已6年時間，業主則在之前住了2年，但他們完全不知道化糞池的存在，更不知內裏的東西已存放多久。他又形容那「東西」呈果凍狀，「但絕不會是你想吃的那種果凍」。網民知道真相後都爆笑不已，有人直言東尼這次真的「執到寶」，但不是他想要的寶藏。

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