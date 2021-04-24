台7歲童學柔道遭重摔27次變植物人　舅父拍片無制止遭網民鬧爆

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-04-24 19:00

台灣1名7歲男童學柔道，結果被教練及師兄師姐重摔27次致腦死亡，還是孩子的他慘變植物人。事件的細節陸續曝光，包括男童在過程中如何跪地哀求、教練未教受身倒地法、教練是退休法警兼無教練證等，種種因素都令當地民眾十分憤怒。 然而網民另一焦點還落在男童的舅父身上，皆因他當時身在現場拍片，舅父接受台媒訪問時稱他原本有上前制止，但即使男童已經反白眼、雙唇發白，教練竟告訴他「這是演的」，故舅父沒有堅持制止。舅父的解釋引爆網民怒火，鬧爆他是「腦殘」，「那個當舅的是人嗎？直接錄影他被摔這麼多次」。

男童學了柔道不久，竟在課堂上被教練及師兄師姐連番重摔。（影片截圖）

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台中7歲黃姓男童日前在當地1間私人柔道館練習，只學了2個星期柔道的他，最終被教練及師兄師姐們重摔27次，最後嘔吐昏迷送院證實腦死亡。事發後有更多細節曝光，涉事教練至今未有道歉，更被爆事發後在柔道館的群組發言，稱會保住道館，並多謝家長的關心，除了案情外一切可繼續聯絡。

網民罵爆涉事教練：

事發過程有影片錄下，只見片中男童不停被摔，但跪地求饒都未有停止，而將過程拍下的舅父也成為網民口誅筆伐的目標，因為事發時他身在現場，卻未有制止教練及其他學員繼續重摔男童，有網民氣得罵他是白癡，「舅舅是腦殘嗎？判斷應變能力如此差，父母怎能把孩子交給這麼遲鈍的人！」

網民罵爆男童舅父：

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不過也有網民替舅父辯解，認為舅父在當時情況只能遵從教練的專業判斷，而且舅父也真的有出面制止，無奈被教練回絕。有網民呼籲不要轉移焦點，認為最大目問題一定在教練身上。

男童的舅父接受台媒訪問時指，當天他是陪外甥去訓練並拍下過程，外甥並未學懂受身落地法，他憶述當晚外甥曾多次稱不舒服作嘔，當時已上前查看，無奈教練認為男童吃得太多，只說下次去上課前別吃太飽。隨後舅父眼見外甥不停被重摔及跪地哭求，舅父還原當時情況，教練竟威嚇男童，說「起來喔，不起來換我摔你」，結果真的落場摔人。外甥被教練重摔後，舅父上前看到他翻白眼雙唇發白，這時教練竟說以「照我多年經驗，這是演的」。網民看完後感嘆「小孩舅舅太尊重道館，無視小孩求救」，不少人更直斥舅父腦殘，有份把男童害死。。

（綜合）