台男批孕妻呼吸聲太大令人心煩　呂秋遠鬧爆：你拿真心當畜生？

撰文： 熱評 最後更新日期： 2021-05-03 08:00

編按：台爸投稿到facebook專頁《靠北老婆》，指自己向孕妻抱怨其喘氣聲令他感到心煩，一秒激嬲妻子，遂上網求教如何讓對方息怒，這名台爸不但得不到網友幫忙，落得被圍攻的下場，更遭台灣網紅律師呂秋遠鬧爆。

按圖看在facebook專頁「靠北老婆」帖文↓↓↓

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以下是呂秋遠律師的回應帖文↓↓↓

哈囉，這位朋友，謝謝您為台灣政府找到少子化的原因，你的行為，比房價還避孕、比低薪還可怕，看完你的故事以後，應該會覺得，想清楚以後，如果不是真心愛孩子，還是決定要生下孩子的女人，真有勇氣。

吐大氣算什麼？你太太可能還遇過孕吐，聞到什麼都覺得噁心，特定氣味反應強烈，吐，很痛苦，沒錯吧？再來，頻尿，隨着子宮變大壓迫到膀胱，頻尿的情況就越嚴重。再來，肚子脹氣，嚴重的話，鈕扣會沒辦法扣，還甚至會有胃食道逆流的情況。再來，牙齦流血，即便是輕輕刷牙，都可能讓牙齦腫痛敏感。再來，便秘，子宮的增長不斷壓迫直腸，便秘的情況會越來越嚴重。再來，直腸附近的血管會膨脹，導致痔瘡，而且後期越來越嚴重。這樣就好，其他皮膚搔癢、四肢腫脹、流鼻血等等，都是小問題了。

你跟我說她喘大氣，讓你很阿雜（編按：心煩的台語）？

你說你有「幫忙」做家事，包括洗衣服、洗碗、洗大寶，還真是謝謝你。但是很遺憾，你的「幫忙」沒什麼好拿來説嘴的，因為家事本來就是分擔，不是幫忙。而且你「做完」家事，就可以出門找朋友聊天呢！你老婆要去找誰聊天？做完？你跟我說家事可以做完？你當家事是基金，可以定期定額嗎？做完家事的那一天？請問是哪一天？

你心裏現在一定在犯嘀咕，覺得很不爽，畢竟你認為，林北天天工作，賺錢養家活口，家庭分工不就是這樣嗎？我賺錢，我「幫忙」照顧家裏，她沒「幫忙」賺錢，她照顧家裏，這樣有什麼不對？我已經做很多了，還要我怎樣？

呂秋遠認為男性要懂體貼懷孕的妻子，並不是外出工作賺錢便以為完成任務。（《衝擊真相》劇照）

兄台，懷孕是要命的工作，如果這點你已經能體會，那麼我必須進一步提醒你，生下來，是耐煩的生活。你有了大寶，竟然還沒體會到這一點，只能說你被寵壞了。為什麼呢？我問你唷，不出去工作賺錢，是好事嗎？

好事啊！每天爽爽過，只需要跟老公唉沒錢、拿錢、花錢，錢就會從老公口袋掉出來。不用被客戶刁、被老闆罵、跟同事勾心鬥角，這樣的人生多美好，勝過考上高普考。林北每天辛苦賺錢，她只不過做家事，懷個孕，了不起嗎？

做家事，是一種「有多少尊嚴看婆婆」、「有多少錢花看老公」、「何時能『升遷』看兒子」的一種工作。

何時被開除，不好說。工作還有勞基法，離婚只有不愛了。

有財產（資遣費）可以拿嗎？不好說，越會亂花錢的配偶過越爽，省錢在自己帳戶裏的人反而要分給對方。

小孩監護權一定給媽媽或爸爸嗎？不好說。配偶不會管小孩玩平板、還會帶他去吃麥當勞，跟着自己，薯條不能吃、玩遊戲要定時，功課要寫、不要晚睡，請問小孩喜歡誰？

結果小孩喜歡婆婆，因為婆婆最疼金孫。

呂秋遠指女性懷孕不止承受身體的各種不適，心理也會受影響。（《BB來了》劇照）

兄台，你太太如果去工作，你知道她可以過多好嗎？她可以當上業務經理，以後拿錢不用看你臉色。她可以去跟同事應酬喝酒，每天醉醺醺的回家，然後吼你說，我還不是為了這個家。她可以「純欣賞」那個剛畢業的小男生，想像自己就是池善雨。老闆會稱讚她，辦事能力強，晚上約她一起吃飯，她的薪資會越來越高，還可以跟你討論一帶一路對於東南亞政治的影響。

但是，她選擇懷孕。等着你說她的呼吸讓你很阿雜，等着你幾年後說她是米蟲，等着你以後嫌棄她又老又醜，隔壁桌的小秘書迷人又可愛。她想離婚，回去職場，才發現自己已經全部得要重新學起，去當櫃檯收銀，人家嫌她動作慢、去搬貨，人家嫌她沒力氣，熬夜無法、勞力不能、技能過時，她用青春換明天，你拿真心當畜生？

這位朋友，真的不是吐大氣的問題，這是一口氣的問題。我不能說，你自盡吧！但是，你如果可以把這篇文章貼在床頭上三年，或許她會原諒你。

我是說或許。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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