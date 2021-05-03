外傭要求打疫苗前見醫生　僱主憂有副作用須賠償　指政府應負責

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-05-03 12:00

【外傭 / 疫情 / 強制檢測 / 疫苗】因應本港有外傭被驗出成為首宗本地源頭不明的變種病毒確診個案，政府要求全港37萬名外傭須於本月9日（周日）前完成強制檢測，同時計劃強制外傭未來簽新約或續約前須接種新冠疫苗。 事件引起外傭及僱主關注，有僱主於討論區發文，指為了保障外傭及家人，早已鼓勵外傭接種疫苗。不過外傭要求先諮詢醫生意見，令僱主不禁想到或需為對方付出額外醫療檢查費用，同時擔心外傭打針後一旦出現副作用，自己或要負上責任。

政府要求外傭強制檢測，5月2日(周日)逾千名外傭到維園排隊檢測。（李澤彤攝）

▼5.2大批外傭到維園排隊 強制檢測▼

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外傭或要強制接種疫苗的消息傳出後引起不少僱主熱議，有僱主早前於討論區發文，指早已建議外傭接種新冠疫苗，惟對方「話想問醫生意見先去打」。該僱主表示，本身也打算為外傭安排約見醫生，不過擔心醫生會要求外傭於接種疫苗前接受不同的身體檢查項目如驗血、照X光等，令她須負責相關費用。

亦有僱主表示，目前政府仍未公布強制外傭接種疫苗措施的細節，如保險或法律責任等，因此即使希望外傭接種疫苗亦不敢衝動行事，擔心一旦接種後不獲承認，或外傭不幸出現副作用時，自己或需負上責任，「我推個姐姐去打，佢出事，我無咗個工人，仲要賠過百萬，保險公司又唔受理，真係要認真計清楚條數」。

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另有僱主認為，強制外傭接種疫苗有歧視意味，認為現時仍有從其他國家來港工作的人，政府不應只規定外傭接種疫苗，「又唔見佢話外國嚟嘅醫生一定要打，外國嚟港嘅專業人士一定要打，點解淨係外傭」、「𠵱家係double standard（雙重標準）對港人同外傭，仲有外傭身體狀況同個人意願，真係唔易就咁一道命令就解到相關法律責任問題」。

▼5.2外傭荔枝角公園排長龍等檢測▼

根據入境處數字顯示，截至2020年底，全港有37.4萬名外傭在港工作，比19年少6.5%。當中逾半外傭來自菲律賓，另有42.5%來自印尼，其餘來自其他國家地區。而統計處在2019年10月至2020年1月期間曾進行調查，發現全港265.7萬個住戶中，有35.57萬戶僱用家傭，當中九成僱用外傭。

薪金方面，調查時法定外傭最低工資為4410至4630元，視乎簽約日期而定，不過當時有1.92萬名僱主給予外傭月薪5000元或以上，當中3200名僱主給予外傭6000元或以上。

更多資訊：全城搶外傭｜本港外傭人數跌6.5% 幾多僱主出逾5000元請人？

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