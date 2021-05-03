港男欲賣樓移民　阿叔勸供完再八折賣堂弟　網民：升值仲要平賣？

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-05-03 17:00

香港樓市一直有升無跌，不少人都上樓無望，但也有一批「已上車」的港人正籌備移民。最近有網民就在討論區發文，表示自己原本正打算賣樓移民，惟久久不聯絡的阿叔得悉後，立即聯絡並勸他繼續供樓，稱每月將給他2000至3000元當作租金，供斷後便以八折賣給堂弟。許多網民聽後直指「傻的嗎？」，認為樓主阿叔明顯只想貪家人的便宜，勸樓主盡快拒絕。

事主正打算賣樓移民，惟被阿叔勸阻，對方提出每月給他2000至3000元，希望他繼續供樓，供斷後以八折賣予堂弟。（《愛回家》劇照）

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該名網民在香港討論區發帖稱，近期打算賣出已供款數年的物業，並且移民海外，相信現時賣樓仍可獲利，但阿叔得知這消息後，竟隨即聯絡他，提出另1個令他不禁發笑的建議：【按圖放大看全文▼▼▼】

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樓主其後留言補充，指他沒有答應阿叔的提議，雖然感受到對方的認真，但自己聽後「笑笑口咪算」。他又稱，阿叔任職地盤工人，自幼已知道對方「爛賭」，而且經常花錢召妓，最終與妻子離婚。至於堂弟，他表示對方「由細到大都讀唔成書」，自高中便經常休學，考試成績不理想，畢業後曾失業了2年才願意應徵散工，被父親勸到地盤打工，又嫌工作太辛苦，認為自己有學識「唔應該出賣勞力」。

帖文引來討論，網民一面倒地批評樓主的阿叔「搵自己人笨」，認為當樓主供完款，物業應已升值不少，更何況是八折出售給堂弟，紛紛留言指「點解八折，同佢講市價加兩成啦」、「呢啲人擺明就諗住搵笨啦」，勸樓主倒不如賣樓套現以保障移民後的生活。

（香港討論區）

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