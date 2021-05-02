男子車廂內狂噴鼻血心跳加速垂危　55名醫護撲出　名醫齊集救一命

撰文： 凱薩琳 最後更新日期： 2021-05-02 10:00

在出時突然病發不適，可說是十分不幸，但如剛巧遇到好醫生，則是不幸中之不幸！內地1名男子早前乘搭由陝西延安開往四川成都的動車，行車期間他在車廂內突然狂噴鼻血，不但心率加快，血壓更飆高至200以上，性命有危險。列車長見情況危急，隨即響起廣播，呼籲列車上如有醫務人員，請盡快上前協助患者，沒想到動車上剛好有55名來自四川大學華西醫院的醫務人員，當中更包括心臟、耳鼻咽喉頭頸外科等資深醫生。團隊初步治療及診斷後，乘客的情況穩定下來，並在最近車站下車接受進一步治療。網民看到55名醫護集結救人的片段後大讚高手雲集，也笑言男子運氣真好，竟可獲得「飽和式救援」，「太幸運了，平時掛號都不一定能掛上」。

1名內地男子乘坐動車期間突然狂流鼻血，幸同車有55名華西大學的醫護人員，其中5名資深醫生立即出手施救。（四川大學華西醫院微博圖片）

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事發於上周二（４月27日），在一列由陝西延安開往四川成都的D1925次動車上，姓潘男乘客突然感到不適，當時他不斷流鼻血，心率超過130，血壓更高至200以上，如未能得到及時救援，恐會丟命。列車車長馬上開廣播，呼籲列車上如有醫務人員，趕快上前幫忙治理乘客。

來自四川大學華西醫院的55名醫務人員剛在延安完成培訓，乘坐該列動車回成都，他們聽到廣播後，馬上有5名資深醫生跑過去急救，他們分別是耳鼻咽喉頭頸外科副主任鄒劍、老年醫學中心醫療科副主任黃曉麗、心臟內科李江波、重症醫學科周永芳及麻醉手術中心張偉義。各位名醫即時分工合作，替潘男壓逼鼻部止血和用藥，及後鼻血止住了，血壓也逐步降下來。

經醫生們初步診斷後，發現潘男有高血壓病史，但早上忘了吃藥，他表示流鼻血是因高血壓引發，估計是鼻腔內血管破裂而引致出血。潘男經治療後仍有頭暈症狀，醫生們建議他盡快下車接受治療，列車員亦幫忙聯繫患者家屬，在最近的城固北站送他下車，並送院治理。

及後有網民在「四川大學華西醫院」的微博留言，表示他們把潘男送到醫院後，醫生檢查後要他住院，潘男其後已沒有出血，只是還有點頭暈。潘男的哥哥也從四川趕往城固縣醫院探望，有網民則透露潘男是個人生活，沒有兒女。

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網民事後留言大讚這班醫者仁心的好醫生，他們表示華西醫院平日很難掛號，但今次潘男竟一次過遇上55名醫護，當中更有多名專科老師，笑言他真是幸運爆棚，「上輩子拯救了銀河系」、「這就是命，你就是去醫院也不會有這麼多的專家會診」。

（綜合）

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