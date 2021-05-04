私家車小路出大路　撞巴士斥：個頭已經突咗出嚟　掀網民激辯對錯

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-05-04 17:04

「小路出大路」必須讓車，是每位學牌仔必學的金科玉律，但有時小路的車已駛出，大路行車也應多加注意，以免發生意外。近日網上流傳1段車Cam影片，看到1輛白色7人車欲在小路駛出，位於大路的巴士收掣不及，導致車頭相撞。片中2名男司機互相指責，網民看後也議論紛紛，部份人認為私家車未有依法讓車，但也有網民指巴士司機「望住嚟撞」。

.網上流傳車Cam影片，看到1輛白色7人車出大路時與巴士相撞。（fb影片截圖）

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社交平台最近流傳1段車Cam影片，片中1輛白色7人車正從小路駛出大路，但大路上原有2輛巴士停下等候，前方巴士駛離後，7人車與後方巴士同時駛前，其間有車響咹，但巴士仍收掣不及，最終2車車頭相撞。

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巴士司機停車後與7人車司機互罵，又批評對方「搞乜啊，點解咁駛出嚟嘅？」、「（我）大路嚟㗎，你架車突晒大半個頭就話啫」；不過，7人車司機則表示自己的車一早駛出大路，「（車頭）一早突咗出嚟，你仲係要撞埋嚟嘅，有冇搞錯啊真係」、「你望都唔望下」。巴士乘客其後一同指責私家車司機，其中有人更表明願意留下為巴士司機作證。

片段在不同的facebook群組和專頁流傳，網民紛紛激辯事件中誰對誰錯，部份網民炮轟7人車司機「小路出大路，夾硬出仲聲大夾惡」，認為凡有車牌的駕駛人士都知道「小路出大路」的鐵道理；惟亦有網民批評巴士司機的態度，「既然都停定咗，自己架車又行得慢，讓一讓對其他道路使用者都有好處」。

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