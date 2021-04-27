疫苗氣泡｜餐廳用安心出行＋接種疫苗換放寬　網民：聽完都唔明

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-04-27 18:45

【餐廳／食肆／ABCD／分類／防疫措施】食物及衞生局長陳肇始今天（27日）公布將於周四（29日）推行的「疫苗氣泡」，新的防疫措施範圍覆蓋餐廳、酒吧、夜總會、婚體、宴會等場所或活動。多項措施中最受到關注的是餐廳食肆將會根據營業時間、每枱人數上限、使用安心出行、食客及員工接種疫苗等因素分成4類。 疫苗氣泡下的防疫措施引來網民熱烈討論，連登討論區網民普遍認為措施未能吸引他們打疫苗，甚至懷疑到底有幾多餐廳最終會成為C及D類。親子王國討論區的網民有類似意見，但主要認為餐廳難以做到相關措施，亦未必會放棄堅持填寫資料客人的生意。

陳肇始表示，「疫苗氣泡」將放寬食肆防疫措施及恢復部份處所營業，新措施將於周四（29日）正式實行。（余俊亮攝）

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陳肇始公布的措施中指出，餐廳在疫苗氣泡下可以分成A、B、C、D共4類，在經營上有不同要求：

連登討論區網民普遍認為措施混亂，4類餐廳之間的分別需要一定時間搞清楚，政府措施更未能有效吸引市民注射疫苗，推高疫苗接種率：

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至於在親子王國討論區上的網民亦與連登討論區有類似意見，指餐廳分類措施麻煩：

【點擊下圖放大即睇親子王國討論區網民留言 ▼ ▼ ▼】

除了普遍網民大家都關心的餐廳之外，下表比較了5個在疫苗氣泡下有新措施的場所，包括酒吧、卡拉OK、宴會、夜總會、Party Room，可見酒吧及卡拉OK的搜尋熱度在記者會開始之後明顯上升。

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