Neway旗下公司遭申請清盤　網民盤點唔去K房都可以唱K止癮方法

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-05-04 19:00

【Neway / Neway Music Limited / 卡拉OK / 唱K 】連鎖卡拉OK店Neway旗下公司Neway Music Limited，遭香港卡拉歌曲版權聯盟有限公司（HKKLA）呈請清盤，根據司法機構網頁顯示，清盤聆訊已排期於7月28日早上進行。不少人得知消息都感可惜，但認為疫情下生意難做，被清盤在所難免，又指現在亦有很多途徑唱K，一班人到K房「爭咪唱」的場面或成回憶。有網民就分享到Neway等卡拉OK場所以外都能唱K的6個方法。

Neway近月一直停業，最近傳出旗下公司被呈請清盤的消息。（資料圖片/王譯揚攝）

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遭呈請清盤的公司為Neway Music Limited；債權人則為 Hong Kong Karaoke Licensing Alliance Limited（香港卡拉歌曲版權聯盟有限公司），代表環球、華納、新力三大唱片公司提出呈請清盤。不過Neway回覆記者查詢表示，各分店如常營業。

有網民得知消息後，紛紛留言擔心又1個時代的眼淚要完結，指在Neway唱卡拉OK絕對是年少回憶，不過亦明白公司的困難。有人亦指受疫情影響，大家都減少社交活動，加上本港卡拉OK場所早已所剩無幾，因而發掘了其他6個唱K方法，可暫時止一止癮，最後1個更加是財力的表現▼▼▼

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同場加映：Neway旗下公司被呈請清盤 網民盤點當年K房事：去完廁所忘記房號

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去年5月疫情有緩和迹象，被強制關閉的卡拉OK有條件重開，但只能提供餐飲服務，卡拉OK服務則需要繼續暫停，變成「不能唱K的K房」。有網民就集思廣益，提議一些去K房還可以做的事▼ ▼ ▼

同場加映：心理測驗│唱卡拉OK習慣反映性格 霸咪齋坐即係點？無得唱都睇下【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】

【唱K習慣測個性】在卡拉OK房都會做甚麼？有些人會習慣扮演照顧者角色，不是拿着遙控器幫大家點歌，便是在點食物飲料，但也有些人習慣全程旁聽，看着其他人在深情演唱流行曲或是經典金曲。其實無論你是哪一種習慣，都有個性特質可以分析。以下有7種「K房」習慣選擇，來看看你的性格類型。（01製圖／電影《家有囍事》劇照）