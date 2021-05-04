Neway旗下公司被呈請清盤　網民盤點K房難忘回憶　最尾一定點呢首

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-05-04 18:00

Neway旗下公司Neway Music Limited被香港卡拉歌曲版權聯盟有限公司（HKKLA）呈請清盤，清盤聆訊已排期於7月28日早上進行，Neway職員則指現時各分店如常營業，未收到公司指示。 Neway旗下公司傳出被呈請清盤的消息之後，網民們感到擔心，憂慮卡拉OK店愈來愈少，未來一旦歌癮起，將來無地方可以高歌一曲頂下癮。談起卡拉OK，網民們回憶起過去在K房高歌時必定會遇到的事！

Neway近月一直停業，最近傳出旗下公司被呈請清盤的消息。（資料圖片）

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卡拉OK除了可以唱歌，更可以與朋友談天說地、勁食飲酒，所以是一大班人聚會的好去處。唱卡啦OK的時候，總會有些事不斷發生，甚至會有總是要犯的錯，以下就是網民提到唱K之人一定會做的事！

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同場加映：心理測驗│唱卡拉OK習慣反映性格 霸咪齋坐即係點？無得唱都睇下【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】

【唱K習慣測個性】在卡拉OK房都會做甚麼？有些人會習慣扮演照顧者角色，不是拿着遙控器幫大家點歌，便是在點食物飲料，但也有些人習慣全程旁聽，看着其他人在深情演唱流行曲或是經典金曲。其實無論你是哪一種習慣，都有個性特質可以分析。以下有7種「K房」習慣選擇，來看看你的性格類型。（01製圖／電影《家有囍事》劇照）

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UA戲院結業｜現金券變絕版現5倍叫價 最貴去到10萬引網民熱議

3月8日，UA Cinemas宣布全線戲院結業。（梁鵬威攝）

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