橘貓定時現身討罐罐　每晚準時消失　街坊揭夜守大廈天台心酸真相

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-05-06 08:00

常說貓咪是傲嬌的動物，總有辦法讓人花盡心機疼愛牠們，自費買罐罐餵養。有韓國電視節目早前就採訪1間美容院，職員指每天晚上6時，1隻成年橘貓都會準時「光顧」，吃飽飯後躺在梳化上小睡片刻。不過，美容院關店後至第2天黃昏前，貓咪的行蹤成謎，職員便在橘貓頸部繫上字條和用GPS定位，最後發現牠「消失」期間，原來一直在某大廈的天台倉庫逗留，他們到場一看揭發背後心酸真相。

韓國1隻貓咪每天準時晚上6時，都會到1家美容院睡覺、吃東西。（YouTube「SBS TV동물농장x애니멀봐」影片截圖）

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韓國SBS電視節目「TV動物農場」日前播出採訪經過，指被街坊取名「莎拉」的橘貓每逢晚上6時，都會自動自覺走入1間美容院，職員準備好晚飯給牠，並讓牠在梳化上休息；惟直至數小時後關店，貓咪即頭也不回地跑走。職員非常好奇莎拉在其餘時間的活動，便在頸帶留下字條，了解是否有人正照顧牠。

未料莎拉翌日回到美容院時，卻帶來附近文具店、雜貨店和髮廊東主的回信，原來牠每天都會「巡視」多間店舖，接受熱情款待、1天多餐。不過，其中1張沒有下款的字條，卻指莎拉半夜時份都會在某處大廈的天台睡覺。為了找到確切位置，美容院職員便為莎拉戴上GPS，最後發現牠每天都在一處荒廢大廈過夜，並於天台倉庫找到牠。

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當義工和獸醫到現場後，在倉庫看到3隻離世幼貓，估計牠們的媽媽已在意外中死去，作為父親的莎拉無法獨力照顧牠們，釀成悲劇；面對幼貓離世，牠只能每晚都在屍體旁守候。義工們最後取走幼貓好好埋葬，讓牠們走往彩虹橋，一眾熱心街坊也為莎拉度身訂造新貓窩，莎拉亦接下「新工作」，在每天的既定路線上，為街坊「送信」，例如預約美容院療程等，在街坊的疼愛下繼續生活。

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