【What If...?】雷神鎚硬撼Hulk拳頭結果會點？真係有狂人做實驗

Marvel漫威英雄各有所長，到底誰的必殺技更勝一籌？國外有個叫Mark的老哥想通過實驗來得出答案。他帶著2個朋友搞了個「矛與盾」的實驗，來看看綠巨人Hulk拳頭VS雷神托爾Thor的錘子，究竟誰更厲害！



雷神鎚可扑碎鑽石絕對唔係玩玩下 最終結果係……（點圖繼續閱讀）👇👇👇

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Battle戰進行到了最後一輪，一位意想不到的「嘉賓」鎢立方，低調登場了。這枚看著不起眼的小方塊成分是鎢，這種元素其實硬度與密度極高，可運用於軍事領域，如穿甲彈等。於是，Mark和朋友們迎來了巨拳首敗，這枚曾經所向披靡的大拳頭，在與鎢立方對沖時，直接「掉了層皮」。

鎢立方，也稱鎢鋼，是世界上密度及硬度最高的合金鋼之一，即使處於1000攝氏度下，它的硬度依然優秀，堪稱現實世界中的漫威宇宙「最堅硬的金屬」——金剛狼艾德曼合金。鐵拳輸掉比賽倒也不冤。

看到這一小塊在巨拳之下成功守擂的鎢立方，丸子萌生了一個大膽的想法：下次battle，應該請出狼叔和美隊的振金盾牌，才不能稱得上是欺負。

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