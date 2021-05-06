求職者面試有禮CV唔差　見工後追魂Call問幾時請　嚇到HR重新考慮

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-05-06 10:00

見工面試要表現積極，但絕不應變成滋擾。有網民日前在討論區分享，表示公司近日正在招聘，1名求職者見工期間非常有禮貌，履歷亦不差，公司有意聘請他，無奈1星期後，對方卻日日追魂call轟炸，不停詢問「係唔係請我？」、「肯請我未？」，讓公司不得不重新考慮請人決定。

有網民指公司最近有求職者在面試1周後，便不停致電公司追問結果。（資料圖片）

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該名網民周一（3日）在香港討論區發帖，稱其任職的公司最近正為數個職位招聘人手，不時都有人上門面試，而其中1名求職者到公司見工期間，一直表現得彬彬有禮，「唔該前唔該後，請問前請問後」，同事們都以為對方是「正常人」，未料好戲卻在後頭。

事隔1周，該名求職者開始打電話追問招聘結果，同事則一律先回覆指還有其他求職者，暫時未有決定，未料對方後來每天都致電公司，直接問道「見完工未？」、「係唔係請我？」、「肯請我未？」、「幾時可以返工？」，不厭其煩地追問同事。

樓主指公司原本有意聘請該名求職者，但看到對方的舉動後不禁「縮沙」。（Sebastian Herrmann / Unsplash）

樓主亦透露，公司本來也打算聘請該名求職者，加上個人履歷也符合要求，「但係見佢到咁都係諗下先……」。不少網民看後亦認為求職者行事太急躁，親手扼殺自己的工作機會，「即刻請都變未請」、「問1、2次都正常，但成日打都幾驚下」；不過，也有網民認為事主只是求職心切，反斥樓主公司的回應拖泥帶水，「都係緊張份工，等錢開飯」、「咁你公司又拖住人做咩？啱咪請，唔啱咪講聲唔請囉」、「證明佢在乎呢份工，如果佢面試表現係合格，我會畀佢試下」。

（香港討論區）

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