求職者超有自信　「金句王」見工一開口嚇窒面試官：叫我X哥

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-02-19 15:00

「你可以叫我X哥！」見工時必定有自我介紹的環節，要說得淡定得來又不落俗套，都需要一定技巧，有網民在facebook發文指，早前聘請初級員工遇着1位令人印象深刻的應徵者，他在自我介紹時一開口即嚇窒面試官，更自信滿滿地大爆金句，令樓主忍俊不禁，「以為自己見緊Brian Cha（YouTuber）」。

見工時必定有自我介紹的環節，要說得淡定得來又不落俗套，都需要一定技巧。（GettyImages）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

該網民投稿至facebook專頁「奴工處」，指1位求職者前來應徵1個初級職位，遂着他自我介紹一下，不料開口的第1句已殺樓主1個措手不及：

樓主形容該應徵者的金句「多到我都記唔晒」，更讓他想起曾建議網民「Quit咗YouTube佢」的YouTuber車志健，「以為自己見緊BYE因差（Brian Cha）」，令他忍笑忍得相當辛苦，不禁問「唔知邊個教佢咁樣見工？」

帖文引起網上熱議，有網民笑言樓主應該請他，「咁有趣，富娛樂性」，又奉勸各位求職者勿胡亂睇太多教人見工的文章等▼▼▼

見工鬧足5分鐘 遭揶揄後生兼溫室長大 港男嬲爆反駁（01熱話製圖）

Facebook專頁「奴工處」早前刊登一篇投稿，撰文者指自己到一間體育用品公司市場部見工，被負責面試的中年女士足足罵了5分鐘：

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見工遇到令人無奈的事時有發生，有公司會以考驗情商為由，讓求職者在辦公室呆等1小時45分鐘▼▼▼

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有網民在討論區分享一次網上視像見工奇遇，指負責面試的HR突然要求他起身轉圈，下身只穿着「孖煙通」的他，頓時被殺一個措手不及。

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👇👇👇同場加映：網民分享20個超荒謬見工面試經歷👇👇👇