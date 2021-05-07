不要再拖桌子！崩潰鄰居將中英文紙條貼滿電梯惹罵戰　後續神展開

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-05-07 10:00

當躺在床上享受寧靜的夜晚，突然樓上傳來刺耳的聲響，確實令人難受。有台灣網民發現居住的大廈電梯，被貼滿中英版本的「不要再拖桌子了」紙條，從紙條之多，已感受到事主被聲響騷擾的崩潰程度。不過紙條竟引來其他住戶在上面「筆戰」，場面非常騎呢。

有台灣網民發現居住的大廈電梯，被貼滿中英版本的「不要再拖桌子了」紙條，從紙條之多，已感受到事主被聲響騷擾的崩潰程度。（影片截圖）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

+ 2 + 2 + 2

有網民在facebook群組「爆怨2公社」發文分享，指朝早出門上班一進電梯，就發現全貼滿帶有怨恨的印製紙條，上面寫有中英文版「不要再拖桌子了」、「Don't Drag The Table」，讓他相當傻眼。

紙條竟變成「戰場」，有其他住戶竟鬧爆紙條主人缺乏公德心，然後再有人留言反駁。（fb「爆怨2公社」圖片）

不過樓主下班後就發現另一景象，紙條竟變成「戰場」，有其他住戶竟鬧爆紙條主人缺乏公德心，「公共區域不是你的抱怨留言板，公德心」，然後下方再有回覆反駁「哈哈，難道是你在拖，心裏有鬼嗎？」最後有留言則指「有病看醫生」。

帖文引起網上熱議，有人支持紙條主人，「他做了我很想做的事，樓上大象只要在家就是大力拖拉桌椅」，紛紛留言分享自己家的苦況，「我家樓上都喜歡在晚上12點，使用掃地機械人！都快暈倒了！」但有網民則指看到他這樣崩潰，本來沒有在拖桌子的人，「可能會三天改變一次家裏的擺設」，有人則笑言「鄰居之間終於有交流了，很好！」

+ 2 + 2 + 2

👇👇👇點擊看美孚街坊受銷魂尖叫聲困擾👇👇👇

+ 9 + 9 + 9

👇👇👇同場加映：渣男背女友約女回家「運動」👇👇👇