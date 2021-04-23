寵物節｜港媽要求路人轉贈貓貓攬枕遭拒　竟教孩子：遲啲放狗咬佢

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-04-23 13:00

早前舉行的「香港寵物節2021」發生柴犬咬死貓B的不幸事件，引起網民熱議聲討狗主。有網民則分享指，日前抱着1個寵物節贈品攬枕，路上突然有港媽帶着孩子上前要求割愛轉讓，遭事主立時拒絕，港媽不但怪責她同小朋友爭公仔，更向孩子說「遲啲放狗咬佢」，令事主相當震驚。

有網民分享指，日前抱着1個贈品攬枕逛寵物節展覽，路上突然有港媽帶着孩子上前要求割愛轉讓。（fb「生仔要考牌系列」圖片）

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Facebook專頁「生仔要考牌系列」刊登1篇投稿，撰文者表示周日去完寵物節後獲得1個貓貓攬枕，由於手袋已沒有位置，唯有用手抱走，卻吸引了路上1個小朋友的目光，並向媽媽表示希望要1個▼▼▼

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事主表示，聽到這句話後即急急腳離開，加上朋友早已走遠，又不想阻礙其他人，就沒有跟她繼續理論。帖文引起網民熱議，不少網民都批評該港媽教壞小朋友，「教到個仔咁，第時自己會受返」，又指「點解可以隨便問人拎嘢，慣咗大個咪坐喺街到攤大手問人拎錢囉？」

本周日（18日）下午，寵物節2021會場發生柴犬咬死貓B的不幸事件。貓主梁小姐在Facebook發文指，由於其愛貓年紀尚小，需要定時餵奶，所以帶愛貓到展場上班，方便照顧。梁小姐一直將愛貓放斜孭袋內，怎料有狗主攜同4隻柴犬到其攤位參觀時，其中一隻柴犬竟張口咬起貓B的頸部搖晃，貓B經搶救後證實不治。梁小姐指責狗主曾表示「隻狗不嬲會咬貓」，其後更不顧而去。 涉事狗主其後發文向梁小姐及貓B道歉，「無論成件事係點發生，有乜錯都係我地主人既錯失」，並到警署備案望還原事件經過。警方表示，案件暫列「殘酷對待動物」，暫時未有人被捕。

梁小姐將愛貓放置在身上的斜孭袋內，以便定時餵奶。

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