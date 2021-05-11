擺脫腳臭隕石坑！　西醫教做好這動作　3招預防細菌侵蝕皮膚

撰文： 夏洛特 最後更新日期： 2021-05-11 10:00

夏日炎炎，如果腳部長期焗着產生惡臭，甚至出現一個個小凹洞，那便要小心可能患上了掌蹠蠹蝕症（Pitted Keratolysis）。家庭醫生Dr. Rex（劉榮幹）表示，患有此病的人士，腳底會出現無數顆遭細菌蛀蝕的小孔，需要塗抹抗生素藥膏治療。他提醒此病即使治癒後，仍有3大需要注意的地方，避免重蹈前轍腳臭再現。

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腳部長期焗着會產生惡臭，甚至出現一個個小凹洞，那可能是患上了「掌蹠蠹蝕症」。（資料圖片）

家庭醫生Dr. Rex（劉榮幹）在YouTube開設「Dr. Rex 醫學幼稚園」頻道講解醫學知識。他指出，掌蹠蠹蝕症所產生的凹洞和臭味源於細菌（微小球菌或是棒狀桿菌屬的細菌）感染。患者大多容易流腳汗，加上經常穿不透氣的鞋子，悶熱導致細菌滋生，並分泌的蛋白質酵素，溶解皮膚角質層後會造成一個個小凹洞，同時亦會產生硫化物，散發出像臭雞蛋或阿摩尼亞的惡臭味道。

細菌在腳部角質層分泌的蛋白質酵素，溶解皮膚角質層後會造成一個個小凹洞。（資料圖片／「爆廢公社」圖片）

3招預防蠹蝕症

Dr. Rex指，患者這時需要塗抹抗生素藥膏治療，以清除角質層內的細菌。翻查資訊顯示，一般患者只要外搽紅霉素軟膏（erythromycin）或克林黴素軟膏（clindamycin）等，病況大多有所改善。即使是對藥膏治療無效，亦可改為使用口服抗生素。

Dr. Rex提醒，要預防蠹蝕症，需要保持足部乾爽，避免長時間穿密閉性鞋子。（Youtube頻道「Dr. Rex 醫學幼稚園」影片截圖）

然而，即使治癒掌蹠蠹蝕症後，患者仍需注意3大要點。Dr. Rex提醒，要預防此症復發，首要是每天洗澡保持個人衛生，並保持足部乾爽，避免長時間穿密閉性鞋子。其次是穿上有效吸收汗水的襪子，例如棉質或羊毛襪子；最後如果腳汗太多，導致汗水沾濕鞋內，那最好避免翌日再穿回同一對鞋子。

【本文已獲「Dr. Rex 醫學幼稚園」授權刊登。】