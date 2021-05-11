台女大學生想輟學但怕影響前途好迷茫　呂秋遠：學位不是保證書

撰文： 熱評 最後更新日期： 2021-05-11 08:00

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以下是呂秋遠律師的回覆↓↓↓

親愛的同學，很多人拿到了大學學歷、畢業找到了工作，每天去上班的路上，都只想消失。所以，你不孤單，即便是我，去開庭的路上有時候也很想要被外星人綁架，只可惜外星人看不上我。但是，基於外星人不綁架我，並不是因為我有1個博士學歷與3個碩士的學歷，我還是給你一些建議，我們來討論一下，到底要不要念大學。

首先，你要有一個概念，現在的台灣，只要想念大學，都會有機會，也都能拿到畢業證書，那並不是一個，想得卻不可得的證書，因此，大學學位確實是某些工作的門檻，但是，並不是就業與致富的保證書。只要想要，就可以有的東西，怎麼會希罕？因此你首先得要確認，往後想要走的道路是什麼？

呂秋遠認為父母大多希望子女大學畢業，能走一條平順的路，領穩定的薪水。（GettyImages）

如果你嚮往「需要大學學歷」才能進去的工作，那麼，你就得忍痛念完。這是一條平順、多數人都會想走的路，大學畢業，就到人力銀行網站投履歷表，找到一份還可以的工作，受雇於某間公司領平穩的薪水，這是一種選擇。爸媽之所以希望你走這條路，多數時候是因為他們不瞭解你，不知道你喜歡什麼（你自己可能也不知道），所以推了你去念大學，反正科系是什麼，大概也就是未來可能的工作選項。你如果不確定自己是不是喜歡讀書、是不是能有一技之長，選擇這條大學之路，跪着也要走完。

但是，如果你確定自己不喜歡讀書，那麼你應該選擇的就不見得是繼續念大學，而是應該放棄，不是休學，而是別繼續了。你可以把現在的時間挪去學習實做，進步的幅度會非常快，也或許會讓現階段的你，感到充實與快樂。但，人生就是這個但，到了某個階段以後，你可能還是得回來學校，學習部分理論，來填補你的實做經驗不足，否則你的成就，會停滯不前。為什麼？

若是認清自己方向不喜

因為，你還是必須要知道營養學，才能快速有效的給客人更好的服務；日文自學，或許可以像日本人一樣厲害，但是如果有理論基礎，就可以開拓更多的視野；你不懂企業管理，大概未來公司擴大到某個規模，就會出現障礙；你不懂人事法規，未來你的員工會帶給你很多麻煩。即便，這些知識，現在你用不到，但不代表不重要，只要你在往後覺得重要的時候，回來學校讀書，學校隨時都會歡迎你。

如果你現在體會不到大學的重要性，那就別念了，因為欠缺自我動機的學習，是最缺乏效率、最浪費時間的行為。至於找不到方向也沒關係，你可以先從日本料理學起，去認真的拜師學藝，20年後，等到你成為獨當一面的師傅，或許你會想要回到大學來，把想補足的知識搞定，這時候你的學習才會真正有意義。工作上的成就，不見得需要大學學歷，但是需要你持續的熱情與學習。而且，或許你媽擔心的，並不是你不念大學，而是擔心你沒有方向，又不願意前進，所以幫你選了一條每個人看起來都在走、而且一定得走的路。

其實，教育就是在人生當中不停的學習，從別人、從書本、從經驗，不是只有在某個階段、某個地點，而當你忘掉學校所教的一切之後，還剩餘在你人生裏的東西，那才是真正的教育想要給你的寶藏。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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