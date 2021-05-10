租客通知不續租　業主擅自開門帶人睇樓　1個原因被斥「抵死」

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-05-10 13:00

不少上班路途遙遠的打工仔都會選擇租屋居住，有網民最近就發文分享租樓的經歷，指自己因為找到新工作而通知業主不會續租，詎料對方竟擅自拿鎖匙開門，帶陌生人入屋「睇樓」。樓主發現後氣得與業主對質，但對方不但沒有道歉，更指「反正都冇貴重嘢係度乜乜乜」。不過，大批網民卻質疑樓主入住時沒有換鎖，直斥他「抵死」。

有租客發文怒斥，指業主在沒有通知他的情況下，擅自開門帶陌生人「睇樓」，事後更毫無悔意。（《香港愛情故事》劇照）

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該名租客在香港討論區發文，表示之前因上班地點離家較遠，便在公司附近租住單位，業主算是遠房親戚。近日樓主找到新工作，剛好今年4月租約轉成「生約」，便通知業主不續租。然而，他某天回家意外發現保安得知其搬屋一事，細問之下才驚覺業主原來曾偷偷帶人到其家中「睇樓」，而他對此毫不知情▼▼▼

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帖文引來網民討論，不少人驚訝樓主入住後竟然沒有換鎖，「當買個教訓，以後搬屋要換鎖」、「樓主抵死，有乜理由可以唔換鎖將自己屋企變無掩雞籠？」。亦有人提供建議方法，指樓主往後可與業主溝通好「睇樓時間」，「其實可以同業主傾好，你幾時喺屋企方便先可以帶人睇樓，咁樣會好啲」。至於今次事件，部份網民則建議樓主報警，認為業主不應在沒有事前通知下入屋，「業主梗係唔可以咁做啦，絕啲樓主可以報警話有人入屋爆竊」。

（香港討論區）

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