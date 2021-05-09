母親節酒樓激戰片瘋傳　扯頭髮、茶壺狂扑好暴力　網民：武親節？

撰文： 向樂高 最後更新日期： 2021-05-09 21:26

【母親節／飲茶／爭位／酒樓／武親節】今日（5月9日）正值母親節，疫情下仍有不少人到酒樓等位與媽媽飲茶慶祝，惟社交網站瘋傳1段短片，指有2家人在酒樓內為爭枱飲茶，竟當場大打出手！現場有女子狂扯另1名婦人的頭髮，亦有男子舉起鐵茶壺向對方陣營女子狂扑，更有人「爆碗」展開攻擊，場面十分暴力又混亂，更不斷有人互相指罵及高呼「報警」，暫未知最終是否有人被捕。 片段分別在多個本地facebook群組瘋傳，網民形容母親節變成「武親節」，甚至稱事件是「正宗打佢X母」，惟未能確定案發地點。有網民分析，指片中人士操不純正廣東話，有些說話更完全聽不明白，加上店內的海報似有簡體字，衣着打扮不太像港人，故相信事發地點並非香港。

網上流傳的影片中，黃衣女子（左）甫出招即猛扯黑衣女的頭髮，而白衣四眼男（右）則執起鐵茶壺向另1名女子狂扑，同枱小女孩似嚇呆。（影片截圖）

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網上瘋傳的片段長4分18秒，只見約10人圍在酒樓的1張圓枱在爭吵，更有推撞動手的場面，在場有最少4名侍應勸阻，但場面漸漸失控。畫面可見，1名穿黃衣的女子最勇武，被身穿黑色底白色波波連身裙的女子拉手後，即場出招狂扯對方頭髮還擊，另一名灰衣長髮女則當場「爆碗」，似有進一步攻勢。黃衣女則拉扯黑衣女的頭髮，旁人拼命想將2人分開。

女子組戰況激烈之際，枱子另一端的白衣色四男子拿着鐵茶壺上前，雖然之間有侍應擋着，四眼男仍大力把茶壺向1名紫衣女猛扑，最少打中她左肩2下，當場發出巨響，如非手不夠長，恐怕會扑中頭部，後果更嚴重。此時黃衣女見有機可乘，竟擸起桌上的保溫水樽狂扑向黑衣女，幸因被人拉扯着而落空，但打落枱面時已發出巨響，可見力度極猛。此時黑衣女已處於無力反抗的下風，披頭散髮當場崩潰痛哭。其後1名紅衣婦人殺出，執起保溫水樽欲向四眼男「復仇」，但水樽被搶去，現場人員亦逐漸把2批人拉開。

其後1名紅衣婦人殺出，執起保溫水樽欲向四眼男「復仇」，但水樽被搶去，紅衣女仍指罵四眼男。（影片截圖）

從影片可見，雙方人數合共10多人，當中更有數名小童，成年人打架後仍互不斷相指罵，場面極度混亂。職員為免再因爭桌而起事端，伺機收起枱布，現場不斷有人大叫「報警」，而黃衣女情緒非常激動，終被帶離現場，而至影片完結時未見有執法人員出現，未知如何結尾。

有網民形容戰況激烈，稱是「母親節MMA大賽──家庭組」，亦有人指現場還有很多小孩，成年人不講道理打架，實在是「教壞細路」，又指這是「武親節」特備節目，是正宗「打佢X母」。影片未有交代案發地點，有網民曾傳出是大埔或將軍澳區的酒樓，但亦有人分析，指影片中人的衣着品味跟港人有點不一樣，而且說話有口音，所以不一定是香港的酒樓。亦有人指出影片見到酒樓內的海報似有簡體字，所以事件有可能是在內地發生，甚至有傳是東莞的1間酒樓。

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內地一篇據稱是80歲母親寫給4位兒子的遺書，每逢母親節或大時大節即會再被翻傳，雖然流傳已久，但因內容太警世，讓無數人讀完後還是紅了眼眶，適逢臨近母親節，文章又再網上爆紅。 文章最後提到，這位年老媽媽在寫下遺書數天離世了，她安詳地躺在床上，手裏仍握着她與丈夫唯一的合照，上面只有夫妻倆，他們終於可在彼岸重聚。

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