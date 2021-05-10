公屋父母辛苦儲$200萬　讀神科連登仔月入呢個數想買樓惹網民熱議

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-05-10 22:00

【公屋／買樓／供樓／私樓／按揭】香港土地問題嚴重，年輕一代若沒有「父幹」、「母幹」，買樓置業幾乎是難以獨自完成的事。有網民於連登討論區發文，指與父母及哥哥一直居於公屋，自己努力考進大學「神科」後，發現父母原來辛苦儲下200萬，打算讓他置業。樓主計劃購入約530萬元的單位，再將單位放租，待畢業後有穩定收入時繼續供款。不過其部署卻遭網民質疑，指他根本沒考慮過自己零收入，難以申請按揭，而即使父母願意做擔保人，單位按揭大於五成亦不能放租，紛紛勸他「不如留返啲錢孝敬父母先」。

與父母及哥哥同住公屋的連登仔指，兩老辛苦儲下200萬元打算讓他置業，惟他分享買樓計劃後卻遭網民狠批。（《香港愛情故事》影片截圖）

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網民「CryBitch」於連登討論區以「住緊公屋，但屋企人最近話想買樓」為題發文，指自己考進大學牙醫學系，「叫做入咗科神科」。一直與父母及哥哥居於公屋的他近日發現，父母原來辛苦儲下了200萬元，打算讓他買樓置業。樓主指自己「個名已退出咗公屋」，與哥哥討論過後，對方亦同意讓他以父母的積蓄買樓，「阿哥自己都知自己供唔起，佢話ok，我都同佢講好咗唔會自己食晒筆錢」。

樓主指，對置業問題認識不多，暫時部署「想買約530萬嘅樓，然後搵租客幫手供住先，到自己大學畢業再供返」，強調一切只屬初步計劃。他又稱現時一直有私人補習的工作，月入有逾6000元，估計申請五成按揭「應該ok」，期望供樓支出由自己負責，「如果靠兩老自己供樓真係幾吃力，佢哋要養埋大佬交埋佢學費」。

樓主自言現時「養得掂自己」，亦有信心畢業後會有不錯的收入，惟他分享置業計劃後卻遭網民批評入世未深。（《愛回家之開心速遞》劇照）

帖文一出即引來網民熱議，不少人直指樓主入世未深，對置業問題認識不足，直言他連能否成功申請按揭也不清楚，根本不應思考選擇樓盤的事，「你知唔知借五成要畀幾多首期㗎？你父母睇怕都要儲多幾年錢先」、「其實你第一件事應該係問銀行借唔借到錢畀你先，借唔到你plan好晒後面啲嘢都冇用」。

亦有人指出，樓主即使能「養得掂自己」，由於其收入僅屬兼職，難以向銀行證明具供款能力。加上高成數按揭單位如被發現出租，便是違反按保聲明以及按揭條款，最壞情況下銀行有權撤回貸款，因此不少網民也勸樓主認真思考及計劃清楚，避免衝動「上車」才發現未能負擔。

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