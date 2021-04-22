為儲錢買樓婚後住妻子外家　7人迫400呎公屋　港男呻每日如困獸鬥

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-04-22 13:00

【公屋／買樓】香港樓價高企，不是人人都能儲夠錢置業上車，有男網民訴苦指，跟太太為了儲錢買樓，結婚後搬回與女家同住，一家7口住在400呎公屋內。除了環境擠迫，單位內非常應聲，又日日爭廁所用，最近太太家姐更生了小朋友，形容情況如「困獸鬥」，遂求問網民解決方法。

有男網民訴苦指，跟太太為了儲錢買樓，結婚後搬回與女家同住，一家7口住在400呎公屋內。（《香港愛情故事》劇照）

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該男網民在香港討論區，以「400尺公屋住左（咗）7個人，每日都係困獸鬥，求解決方法」為題發文，指本來外家已住了5個人，包括外父、外母、太太、太太家姐及其丈夫，惟和太太結婚後為了儲錢買樓，他亦搬到外家居住，本來單位只有2個房間，唯有用木板勉強分隔多1間房，環境擠迫又應聲。

他又在帖文中大呻多個生活細節令人住得不舒服▼▼▼

近日太太家姐生了小朋友，客廳因而放滿BB物品，「連行步路都冇位」，而且BB晚晚哭，令他們朝早沒有精神上班。樓主表示，曾提出「貼錢」資助家姐一家3口搬出去住，但被拒絕，「而家日日嘈交困獸鬥，睇下邊個捱唔住」。

帖文引起網上熱議，有網民表示只看文字都感覺到情況有多惡劣，但不少人則批評樓主住外家還嫌三嫌四，有不滿應搬出去住，要求別人搬就更加過份；亦有人指出如公屋非自置單位，房署應只容許1個戶主成年子女及配偶加入戶籍，質疑樓主是否非法居住在相關單位。

更多網民咁樣講▼▼▼

房屋委員會增加戶籍申請書列明，如年長租戶的1名成年子女，不論婚姻狀況，可連同其他家庭成員申請加入戶籍，若戶籍已包括成年子女，便不得加入其他已婚子女，而若戶籍已包括已婚子女，便不得加入其他成年子女。

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