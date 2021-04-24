公屋6口家抽唔到居屋　阿媽建議夾錢買私樓　網民一致勸千祈唔好

撰文： 凱薩琳 最後更新日期： 2021-04-24 20:00

【公屋／買樓 /供樓 / 私樓】正所謂「得公屋、得天下」，住公屋非但租金低廉，更可以購買未補地價的居屋或租置公屋，在住屋問題上有無可取代的優惠。惟有住公屋的網民早前在連登討論區發文，表示1家6口住在公屋，因多次抽居屋都落空，母親認為家中人多地方淺窄，建議由她付首期，全家用積蓄一起夾錢買私樓。身為長子的樓主感到十分憂慮，坦言母親把事情想得太簡單，因為家中各人入息不高，平均月入僅1至2萬元，萬一遇上樓價下跌或失業等因素，到時無力供樓便大鑊，「唔係我對家人冇信心，而是現實唔到我控制」。樓主更擔心業權問題，自言人人積蓄不同，難以達至公平，害怕日後家人會為錢反目甚至爭產。 網民看過帖文，都一致勸喻樓主不要放棄公屋業權而轉購私樓，寧可等待機會轉購居屋或租置公屋，屆時才把公屋交出。

1家6口同住公屋的連登仔透露，阿媽想全家夾錢買私樓，樓主坦言家人收入不高，除憂慮供樓能力，更擔心日後要面對爭產問題。（《香港愛情故事》影片截圖）

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連登網民早前以「呀媽建議動用全家儲蓄買樓」為題發帖，表示自己是基層公屋戶，年過30歲的他月入僅1.7萬元，而家中各人都入息不高，每月收入1至2萬港元，父親半退休，母親是全職主婦。現時他們1家6口同住1個約300至400呎的公屋單位，由於現居的屋邨不供購買，母親亦認為地方擠逼，建議全家人合資買私樓，「暫時老母話可以俾首期尾數大圍出，唔夠嘅就供樓」。

樓主估計現時全家的經濟情況，只能在私樓市場上購買300至400呎的單位，其實跟目前他們的公屋單位相若。私樓以外，其實他們亦有抽居屋，只不過「年年都抽唔中」，不過他們未敢言棄，下月將繼續嘗試申請綠置居和租置計劃。

對於母親的置業建議，樓主坦言她的想法太簡單，一心只想着置業後子女便會成家生小朋友，然後可以幫忙湊孫，卻完全沒有考慮現實問題，「老母覺得現時個個都好好，唔會因為利益而嘈，唔係我對家人冇信心，而是現實唔到我控制」。樓主憂慮加息、樓價下跌、失業等潛在風險都可以令他們無法供樓，加上他們各人收入不高，樓主透露自己連學債也未清，「唔明老母點解諗野可以咁簡單」。

除了供樓壓力，一家人夾錢買樓，將來的業權問題更讓樓主滿腦疑問，「個個積蓄唔同，公平問題點解決？買咩單位？邊區？幾大間？業權點分？」。

網民咁樣講▼▼▼

帖文一出便引起網民熱烈討論，很多人都勸誡樓主別輕舉妄動，如果眾人都用所有積蓄買樓，萬一其中有人身體有事，家中還有沒有錢應對，「將所有雞蛋放哂喺同一個籃，個籃仲要咁逼，無意思」。亦有網民提醒首次置業的問題，建議不要所有人都落名，樓主回覆時亦表示認同，「煩緊落邊個人做業主都手尾長」。

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