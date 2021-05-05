新婚兄1.3萬租屯門新樓　父嫌貴斥愚蠢：一齊住公屋幾多人恨唔到

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-05-05 18:00

【公屋／私樓 / 置業】本港生活環境大多是地方淺窄，很多人結婚後都會搬出去組織家庭，不過有網民分享指，本來一家四口住在320呎公屋，哥哥婚後打算以1.3萬元租住屯門新樓，但爸爸卻一口反對，認為1家人可以繼續住在公屋，「生埋仔方便照顧」，令他相當無奈。

有網民分享指，本來一家四口住在320呎公屋，哥哥婚後打算以1.3萬元租住屯門新樓，但爸爸卻一口反對，認為1家人可以繼續住在公屋（《香港愛情故事》劇照）

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該網民在連登討論區，以「我老豆都算係公屋廢老嘅代表人物」為題發文，指一家四口本來住在320呎公屋，哥哥結婚後搬出去租屋住，由於新入伙的單位一般有折讓抵租，他就用了1.3萬元租住新鴻基位於屯門近鐵路的新樓2房單位。

但哥哥的決定引起爸爸憤怒，指他們兩夫婦根本不用搬走，可以繼續住在公屋，「生埋仔方便照顧，幾多人恨都恨唔到」，又批評新樓「扮晒野」，貴而不實用，聲稱其友人以8000蚊租到荃灣萬景峰2房單位，認為用1.3萬元租屯門好愚蠢。

樓主又指爸爸的看法經常令人很無奈，如有親戚用綠表抽中長沙灣居屋凱樂苑，但爸爸嘲諷他「扮晒嘢、睇唔起公屋」；當有鄰居「疊埋心水」用30多萬元裝修公屋時，「又畀佢笑人」，甚至自豪地以為政府最大收入是靠公屋收租，大學生都要由他養起。

帖文引起網上熱議，有網民看後很有共鳴，指很多上年紀的人就是「憎人富貴厭人貧」，又指難以想像5人迫住公屋再生小孩，生活環境會多惡劣；不過亦有人認同稱「又真係好多人恨公屋都恨唔到」，又指哥哥生下小孩後都可能要父母幫手湊，一齊住的確是較方便。

更多網民咁樣講▼▼▼

一家人一齊住真係好？有男網民早前在香港討論區，以「400尺公屋住左（咗）7個人，每日都係困獸鬥，求解決方法」為題發文，指本來外家已住了5個人，包括外父、外母、太太、太太家姐及其丈夫，惟和太太結婚後為了儲錢買樓，他亦搬到外家居住，本來單位只有2個房間，唯有用木板勉強分隔多1間房，環境擠迫又應聲，又大呻多個生活細節令人住得不舒服▼▼▼

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