準媽媽懷孕3個月　幫未出世BB報Playgroup　網民：怪獸家長的誕生

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-05-12 12:00

多年前一句「贏在子宮裏」令全城嘩然，但本港有位準媽媽就正正實踐這句說話，剛懷孕3個多月，已經開始為孩子搜集「Playgroup」（幼兒遊戲班）資料，更堅持查詢教育機構有否一出世就可以參加的課程，不禁令網民大嘆「又多一個怪獸家長」。

有準媽媽懷孕3個月，已經想幫未出世的BB報讀Playgroup。（《Baby復仇記》劇照）

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有網民在香港討論區，以「BB未出世就要報名playgroup？」為題發文，指有遠房親戚剛剛懷孕3個多月，她第1次做媽媽所以特別緊張。樓主日前陪她到1間大型教育機構查詢詳情，「本身仲以為佢想學英文，點知佢係問playgroup課程」，職員聽到BB還未出世時都當場呆掉，並解釋長遠的課程未開放報名。

惟親戚很堅持，再三追問有否其他課程可以一出世就參加，職員無奈表示「要等個小朋友起碼一歳先」，令在旁的樓主都感到尷尬。不過親戚未有放棄，仍四處打探其他機構的課程，不禁令樓主質疑「可能我未生小朋友唔太了解，但依家真係有需要未出世就報名咩？」

帖文引起網上熱議，有網民直言正在見證「1名怪獸家長的誕生」，又指會否有人瘋狂到「未有BB都報名先」，不過有人則予以體諒，認為很多人第1胎都會特別緊張，加上有群眾壓力，才會迫使這位港媽過早準備。

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