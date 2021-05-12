父母重男輕女　港男獲贈千萬物業娶老婆　家姐無份嬲爆最後咁處理

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-05-12 17:00

一旦出現錢銀瓜葛，即使是血濃於水的親人也有機會反目成仇。有港男於討論區發文，指父母一向重男輕女，早前決定將1個價值千萬港元的單位贈予他，以助他日後「娶老婆」，親生家姐得知事件後，怒極「又鬧又喊」批評不公平。港男直言內疚，惟不願「讓層樓出嚟」，認為社會大多期望男性有物業，而家姐最終亦會嫁人能依靠丈夫。帖文引來大批網民狠批，港男其後稱已跟家姐商量好資產分配安排，惟不少人仍然大罵他跟父母一樣，被守舊的重男輕女思想影響。

港男發文指父母將千萬物業送給他，而姐姐卻未獲安排，引來大批網民批評重男輕女的做法。（《男人唔可以窮》劇照）

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該名自稱就讀大學1年級的港男早前於Dcard討論區以「屋企人話畀層樓我唔畀家姐」為題發文，指父母一向重男輕女，近日更決定將手頭上1個價值千萬元的物業送給他，以作日後成家立室之用，而未獲分配任何財產的姐姐得知後大感不公，「一聽到就發晒脾氣又鬧又喊」。

港男自言覺得父母安排有欠公平，惟同時指出相比女性擁有物業，社會上更多人會要求男方有能力置業，「呢方面真係男人大壓力啲，好多女話無樓已經唔一齊」。加上他指女性結婚後「通常都跟夫家住」，因此直言：「層樓係對我好重要，我有少少內疚，但又唔想讓層樓出嚟。」

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帖文一出即引起網民熱議，不少人認為樓主根本是自私，不願與姐姐分享，「唔係話要你讓出嚟，但承認自己好彩同自私其實唔係咁難，你咪同你家姐傾囉，唔好用咩要娶老婆嘅藉口」、「叫你平分又話唔肯，叫你畀返半層樓嘅錢又話無」、「你自己嘅諗法根本同父母一樣，都覺得層樓係畀你娶老婆用，家姐係女人唔使娶老婆冇負擔」。

樓主一度指出，家人沒有限制他如何使用單位，更稱自己是出於內疚才想補償姐姐，打算將出租單位的收入贈予對方，直至將來結婚才收回單位，「屋企人畀咗樓我，我點處置都無問題，收唔收租都好，做廢青都好。佢哋係畀我娶老婆用，本身就無預家姐份，我係見佢咁慘，諗下有咩可以補償佢，我有私心就梗」。

樓主其後指已與姐姐商討財產安排，反擊網民批評，直言事件令兩姊弟關係更好。（《男人唔可以窮》劇照）

眼見網民不斷抨擊，樓主其後再更新，指家人已商討好財產分配安排，將依照本身的計劃將千萬單位贈予他，姐姐則會獲得200萬元現金用作置業，並會以放租樓主物業得來的2萬元租金供樓，「如無意外我過多10年先結婚，啫係一共240萬租金」。他指姐姐滿意安排，事件更令兩姊弟感情更好，更反駁網民批評，「唔好惡意揣測我哋屋企關係，我家姐無覺得自己慘。偽唔偽善就見仁見智，唔使再嘈，你哋想做好人定聖人無所謂，唔好強加標準落我身上就得」。

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