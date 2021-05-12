港男交友APP聊女被已讀不回　尷尬對話大公開　開場白已錯到離譜

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-05-12 23:00

【連登仔／追女／溝女／交友APP】溝女脫單從來不容易，特別是不懂辭令的男生，更難跟心儀女神展開對話。有男網民在討論區分享在交友APP聊女的對話截圖，只見他一開始傳出大段英文自我介紹，結果換來對方一句「Hi」，其後來來回回的對話，都看得出她不感興趣，最終樓主失敗已回，因而賽後檢討發文問網民「點解條女唔應我？」，希望能解決長期單身的問題。

連登仔在交友APP聊女仔被已讀不回，網民看完對話後都表示好尷尬。（《堅離地愛堅離地》劇照）

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該男網民近日在連登討論區，以「點解條女唔應我？咁樣嘅回覆好似係」為題發文，指大約半年前在交友APP認識了1位女生，開始時應用程式將他1大段設定好的自我介紹傳送出去，隨即展開令人尷尬到失笑的對話▼▼▼

樓主表示之前怕尷尬而一直不敢出帖，但還是想向網民請教聊女方法，來個「賽後檢討」，找出對方已讀不回的原因，「我更加驚嘅係，唔解決嘅話，我成世單身」。

帖文隨即引來熱烈回應，不少人看完對話都表示「隔住個mon都覺得尷尬」，直言樓主是「話題終結者」。

有網民亦認真分析，指出問題所在▼▼▼

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有連登仔早前分享「超失敗溝女對話」，男主角一句句步向被女神DQ的命運，看得同路人超有共鳴，有人不禁嘆句：「好似見到自己。」▼▼▼

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