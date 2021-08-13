日本超人氣「懸浮收納法」　萬物皆可上牆　用盡空間又方便乾淨

想必每個人的家中都有洗手台，人越多洗手台越雜亂，各種瓶瓶罐罐數不勝數，看著心情總是亂糟糟的。那麼如何不減少物品的數量，還能保持洗手台的台面整潔呢？



今天日美醬就要和大家分享日本主婦間正流行的「懸浮收納」，一起看看是怎麼回事兒吧！

連牙膏都上埋牆！點圖睇睇浴室版「懸浮收納法」示範（點圖放大瀏覽）👇👇👇

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以上就是日美醬要給大家介紹的「懸浮收納」了，它不僅不會損壞牆面，不佔空間，還能預防黴菌和水垢。

至於如何挑选和購買這些收納架，其實網上有很多類似的，大家不一定要按照視頻裡的同款找。只要可以沾到牆上，大小合適，你也可以實現「萬物皆可上牆」快來試試吧！

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