盤點最實用YouTube收納頻道　從Muji、IKEA攻略到家居大翻新案例

撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-07-11 09:30

你多久會整理一次房間呢？很多人都會趁著連假期間或週末來整理房間，現在因為疫情的關係，大家在家上班或不想出門，待在家的時間增加，或許是想逃避一些瑣事，這也增加了讓人想整理房間的慾望，不過你真的懂整理房間嗎？

今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查誰才是網友所熱議的整理大師呢？現在就讓我們一起來看看十大整理收納YouTuber。

十大YouTube整理收納大師（點圖放大閱讀）▼▼▼

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在YouTube上有這麼一群人擅長著令人怦然心動的「整理魔法」，看著他們整理房間、廚房家中大大小小的角落，就會讓然感受到一股療癒的力量，也激起了讓人想跟著一起整理居家環境或個人房間的鬥志。

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【同場加映】必學日本主婦手袋收納術 MUJI無印良品的小袋子原來可這樣用（點圖放大瀏覽）▼▼▼

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年06月11日至2021年06月10日，共一年。系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『整理收納型YouTuber』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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