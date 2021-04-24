Muji無印良品外嘅簡約日本收納神器精選　窄身小推車完美隱身櫃隙

撰文： 食堂物語 最後更新日期： 2021-04-24 14:30

食堂君給大家推薦過許多收納好物，大部分都來自MUJI、宜家、大創，有網友表示都已經逛膩了。最近，食堂君發現了一個新的家居品牌，YAMAZAKI山崎。

它是日本百年優質收納品牌，主打白色極簡風生活美學，質感也非常上檔次，是日本職業收納達人的最愛。今天，食堂君就先來給大家介紹幾件它們家非常實用的收納好物，一起來看看吧！

9件來自日本YAMAZAKI山崎的收納好物（點圖放大瀏覽）：

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以上就是山崎超值得買的廚房收納好物了，食堂君表示每一個都超級種草！想要購買的小伙伴可以移步Amazon或山崎官網。有些某寶也是可以找到的哦！好的收納物品可以提高幸福指數，食堂君已經去買買買了。

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