iBond 2021認購│保底2厘息！申請須符1條件　11大須知做錯2樣或DQ

撰文： 李積飛 最後更新日期： 2021-05-12 17:16

【iBond 2021通脹掛鈎債券認購／派息】政府宣布再度推出通脹掛鈎債券iBond，最低息率保證維持2厘，只要符合1個條件就可以申請認購。究竟何時開始認購？何時截止？何時發行上市？有什麼申請資格？以下11大重點一一話你知。 另外申請認購時有2個位要特別注意，否剛隨時被DQ（取消資格），不予受理。

即睇iBond 2021認購11大重點！做錯呢2樣或DQ▼▼▼

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iBond抽唔抽好？短炒定長揸？

新一批iBond發行額150億元，視乎情況可增加至最多200億元，6月1日早上9時起接受申請。而iBond賣點在於有保底息率，幾乎零風險。不過，雖然iBond設保底息率，惟《香港01》翻查政府債券網頁零售債券發行計劃發現，原來過往6期iBond派息都比保底息率高，最多一次更超過6厘息。

新一批iBond發行額150億元，視乎情況可增加至最多200億元，6月1日早上9時起接受申請。 （資料圖片）

究竟短炒利潤高，還是長揸穩陣收息好？以下短炒、長揸好處，以及過往「派息結果」和「首日上市收市價格數據」，大家可參考參考。

短炒、長揸好處＋過往派息分析▼▼▼

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各期iBond每輪派息▼▼▼

同場加映：5000元消費券│政府再改申請使用限制！3類人不可領 12大須知一文看清

是次「電子消費券計劃」會發放總額5000元的電子消費券，計劃規模360億元，預計720萬人受惠。而政府在5月5日舉行的立法會會議中，再回應了消費券計劃詳情，並再次更新了使用限制。究竟最新有什麼申請資格？申請方法、消費券適用範圍及限制又有什麼？將會分多少期派發消費券？以下12大重點逐點解答。

即睇有咩新限制！消費券申請、使用12大須知 3類人不可領取▼▼▼

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以上資料部份細節，仍有待政府實際公布。