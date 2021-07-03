消費券優惠｜AlipayHK、八達通等優惠一文看　用邊個登記最著數？

撰文： 李積飛 最後更新日期： 2021-07-03 19:39

【5000元消費券／政府電子消費券／優惠著數／AlipayHK、八達通、Tap & Go、WeChat Pay／登記申請資格】政府「電子消費券計劃」由AlipayHK（支付寶）、八達通Octopus、Tap & Go拍住賞及WeChat Pay Hong Kong（微信支付）協助推行，2021年7月4日起接受登記。不過4款可收款的支付工具，用哪款申請消費券才最著數呢？以下盤點各支付工具的優惠、可使用商舖等，讓巿民詳細參考。

AlipayHK加推登記賞，有機會獲8850元禮券，另有機會獲iPhone、$5000獎賞，八達通亦加推$118增值額！再睇其他AlipayHK、八達通、WeChat及Tap & Go優惠▼▼▼

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除了優惠，揀選支付工具最重要是可在哪些商戶使用，究竟哪個才可以大額消費，例如購買黃金及iPhone等呢？

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消費券登記申請12大須知！3類人不可領

【5000元消費券／政府電子消費券／申請方法】政府「電子消費券計劃」2021年7月4日起接受登記。究竟如何申請？申請資格及哪3類人不符合資格？哪些消費才可使用消費券？以下一一話你知。

消費券申請、使用12大須知 3類人不可領取▼▼▼

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5000元消費券最快暑假申請 4款電子支付工具開通方法話你知

1.支付寶香港 AlipayHK

支付寶香港是僅次於八達通、獲67%港人使用的電子支付工具；若只計算手機支付，更只有Payme和支付寶香港獲逾6成港人使用，以下為AlipayHK的申請及開通方法：

2.微信支付 WeChat Pay HK

不少人也有微信社交程式，但卻並非人人也有微信支付，以電子錢包使用量計算，2021年WeChat Pay於香港的使用率為9%，與獲42%港人使用的AlipayHK相差逾3成，惟WeChat Pay仍是第二多本港商戶接入的電子錢包的工具，與首位的AlipayHK僅差2萬間。以下為WeChat Pay的申請方法：

3.Tap & Go拍住賞

根據調查資料，Tap & Go拍住賞是各款電子支付工具中最少港人使用的1款，使用率為8%，與首名的八達通相距逾8成。財政司司長陳茂波說，政府在物色電子支付工具營辦商時考慮了一籃子因素，包括工具的普及度、使用方便程度、商戶覆蓋面及營辦商的相關經驗和配套、籌備所需時間等，同時徵詢了香港金融管理局的意見，希望市民能選擇到合適的工具。以下為Tap & Go拍住賞的申請方法：

4.八達通

作為港人最熟悉的電子支付工具，相信毋須多介紹，現時全港有95%以上年齡介乎15至64歲的港人擁有八達通，不過你知道手上的八達通是什麼版本嗎？以下為個人版及普通版八達通的申請辦法：