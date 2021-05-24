古代也有剩女！漢朝女子法定結婚年齡15歲　唔嫁或交多5倍稅！

撰文： 書摘 最後更新日期： 2021-05-24 11:00

【《古人原來這樣過日子》】古人壽命不長，所以結婚都早，很多人都聽說過：古人十四五歲就結婚了。果真如此嗎？這一篇我們來考察一下古人的結婚年齡。 古人結婚的年齡，並不是一成不變的，而是隨著社會局勢、道德觀念、官方政策等因素的變化而變化的。所以，我們考察古人的結婚年齡，應該分時間段來看。

剩女並非現代才有的現象，古代更會使用不同方法威迫利誘男女結婚。（《非分熟女》劇照）

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先秦時期，對男女的最晚結婚年齡有規定。比如《禮記》就規定：「男三十、女二十而無夫家者，皆過時不嫁娶者，媒氏會而合之。」意思是說：男子到了三十歲、女子到了二十歲的，如果還不結婚，政府就要用強制力幫你結婚，一般是派一個官方媒人給你強制介紹對象，必須去見。因此，兩千多年前的中國居然還有強制相親。

文獻只記載了法律規定的最大結婚年齡，那現實中的一般結婚年齡是多少呢？先秦時期相關的文獻記載太少了，我們只能通過對《左傳》記載的幾位魯國國君結婚時的年齡，側面看一下當時普通人的情況。根據統計，他們的婚齡如下：魯隱公三十歲之前，魯桓公大約十八歲，魯莊公三十七歲，魯僖公二十五歲前，魯文公二十三歲前，魯宣公十四或十五歲，魯成公二十五歲前。可以看出，魯國國君的結婚年齡大部分在十八至三十歲之間，大都符合三十歲之前結婚的規定。唯獨魯莊公例外，三十七歲結婚，不知道國君大齡未婚，是不是也應該由政府強制相親？

戰國末期的統一戰爭對社會的破壞力極大，加之秦朝暴政的影響，人口數量大幅下降。漢朝初年，為了加快人口繁育，漢朝政府修改了男子三十歲、女子二十歲的最晚法定結婚年齡，將其大大降低，特別是將女子的最晚結婚年齡降低到了十五歲。

與先秦政府強制相親的辦法不同，漢朝政府是用稅收槓桿來鼓勵結婚。漢惠帝六年令：「女子年十五以上至三十，不嫁，五算。」漢朝的「算」是政府徵稅時的一個計數單位，一算為一百二十錢。也就是說，如果女子十五歲了還不嫁人，要加倍徵稅，最高加徵五倍，一直徵到你三十歲。如果三十歲還嫁不出去，政府就「棄療」了。那漢朝男女的一般結婚年齡是多少呢？根據學者楊樹達的《漢代婚喪禮俗考》記載，漢代普遍的結婚年齡是男子十五六歲，女子十三四歲。也就是說，今天的高中男生和初中女生，穿越回漢朝就是普遍的結婚群體。

不同朝代對結娼年齡都有不同規定。（GettyImages）

唐朝政府也對最低結婚年齡作了規定，玄宗開元二十二年赦令「男年十五，女年十三以上，聽婚嫁」。也就是說，唐朝的法定結婚年齡是男子十五歲以上、女子十三歲以上。那當時一般人的結婚年齡又是怎樣的呢？有學者對《唐代墓誌彙編》中記載的三百四十四名上層女性的初婚年齡進行了統計，其中最小的十一歲，最大的二十七歲，十三歲以下和二十歲以上的均為少數，十四至十九歲嫁者居多，其中又以十四、十五歲的更多。拿到今天，女生初中畢業基本就都結婚了，而男子的結婚年齡要略高兩三歲。總體來看，唐朝的婚配年齡比漢朝略晚一兩歲的樣子。

宋朝的法定結婚年齡沿襲了唐朝的規定，實際結婚年齡卻比前朝高了不少。有學者對宋朝墓誌銘記載的六十名女性進行了統計，平均結婚年齡為十七點六七歲，大部分在十七至十九歲之間結婚。男子的結婚年齡就更大了，根據統計，士人階層的平均結婚年齡在二十四點一五歲，大部分在二十至二十五歲之間結婚。士人階層結婚晚，可能是為了參加科舉考試，把時間都用在學習上了。如果是普通民眾則要更早一些，男子二十歲結婚應是普遍現象。為何宋朝人結婚這麼晚呢？一是宋代城市文明發達，不結婚也有事做，從這點來看，宋代還真是近代的前夜；二是宋代結婚費用高，彩禮和嫁妝都非常昂貴，這可能也是導致結婚晚的原因。

明清兩朝，男女的結婚年齡和宋朝差不多。明朝人黃佐在《泰泉鄉禮》中記載：「凡男女婚嫁以時，男子未及十六，女子未及十四成婚者，謂之先時。男子二十五以上，女子二十以上未成婚者，謂之過時。」也就是說，明朝男子的結婚年齡大多在十六至二十五歲，女子的結婚年齡大多在十四至二十歲。有學者根據《明史》中的資料統計，明朝女子的結婚年齡在十七歲左右，與黃佐的記載吻合。清朝也延續了明朝的傳統，十七至二十歲之間是大多數男女的結婚年齡範圍。

有的人可能要質疑了：不對啊，我們看電視劇裡清朝的皇帝和嬪妃結婚時大多是十三四歲，康熙十三歲的時候就已經生孩子了！不錯，清朝皇室的結婚年齡是小，但那繼承的是滿族人的傳統，漢族人結婚沒那麼早。

綜上所述，古人的結婚年齡呈現越往後就越晚的趨勢。拿今天的年齡來類比，漢朝人初中就結婚了，唐朝人高中結婚，而在宋、明、清三朝，想結婚就得高中畢業了。如果你是宋朝的讀書人，想結婚就得大學畢業了。

（以上是《古人原來這樣過日子—地表最強的66堂中國歷史穿越課》的內容節錄）

書名：《古人原來這樣過日子—地表最強的66堂中國歷史穿越課》，作者：王磊（麥田出版提供）

作者簡介：王磊（講歷史的王老師）

畢業於東北師範大學歷史系，現任東北師範大學附屬中學的歷史教師。

在教學過程中，他發現學生們對古人的日常生活很感興趣，但平時的歷史教學很少涉及這方面內容，於是思考用什麼樣的方式能更好地傳播這些知識。

從2018年5月起，他以「講歷史的王老師」為名，在大陸抖音APP上專門介紹有關古代中國人日常生活的歷史知識，涉及衣食住行、戀愛婚姻、風俗娛樂等方方面面的內容。腦洞大開的問題，乾貨十足的知識點，再加上王老師作為東北人所特有的幽默講解，讓人忍不住一口氣跟完全部視頻。

出版社：麥田出版