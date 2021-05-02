奶奶居映灣園11座須強制隔離　新抱狂賀：爽！21日唔使見到佢！

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-05-02 18:33

【新冠肺炎／強制隔離／變種病毒／映灣園】衞生防護中心上周四（29日）公布，1名居於東涌映灣園悅濤軒第11座的確診菲傭帶有雙重變毒病毒株，為本港首宗社區感染無源頭的變種病毒個案。當局即晚將悅濤軒第11座「封區」，安排400戶居民、涉近1000人漏夜檢測後到檢疫中心隔離21日。 突如其來需要隔離，加上居住大廈確診者感雙重變毒病毒株，居民當然感到愕然，但有人竟於這時發文狂賀慶祝！有女網民在討論區發文「報喜」，指老爺奶奶為映灣園悅濤軒第11座居民，收到通知須到竹篙灣隔離營接受隔離。她雖為兩老感到擔心，希望他倆平安無事，但也直言「一諗到21日唔使對住奶奶真係好開心」。網民對樓主的反應有不同意見，但稱畢竟兩老是樓主丈夫的雙親，祝願他們一切安好。

4月30日，東涌映灣園第11座封區檢測，400戶居民須撤離檢疫21日。（梁鵬威攝）

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該網民於香港討論區發文，指老爺奶奶居於東涌映灣園悅濤軒第11座，受變種病毒個案影響須強制隔離21日。樓主指，上周得知老爺奶奶住處被「封區」時，已想到兩老或會受影響，「點知老公返到屋企，好愁咁話老爺奶奶要隔離檢疫21日」。

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由於兩老不想「半夜三更執行李」，故收到通知後決定於衛生防護中心要求的指定時間自己前往竹篙灣隔離營。樓主指，丈夫及其兄弟姊妹均怕父母在隔離營內不習慣，同時擔心兩老有機會染疫。

作為媳婦的她也稱擔心老爺奶奶一旦「中招」後果可大可小，「其實我都好驚佢哋中招，始終年紀大，中咗真係好易出事」。不過當她一想到21日隔離期間不用與奶奶見面，興奮心情便難以掩飾，直言：「我知我好黑心，但係唔使俾奶奶煩住真係好開心！」

4月30日，映灣園悅濤軒第十一座（左起第六座）完成檢測行動，全部居民已被送往檢疫中心。（張浩維攝)）

帖文引來網民熱議，有人稱很明白樓主的感受，更稱換了自己甚至會「開香檳」，但亦有不少人狠批樓主黑心，「嘩，好似講到想佢有入冇出咁」、「又唔係一齊住點煩你呢，一齊住你都俾人隔離埋㗎啦」、「已經估到你哋嘅婆媳關係去到邊度啦」。亦有網民認為，即使未能見面，樓主也未必可以完全「逃離」奶奶，「你太年輕了，家下有手機，又有 Facetime」、「平時都咁煩，仲要隔離21日，你電話唔俾人打爆都唔得」。

90後攝影師情侶阿玥及承承因同事確診新冠肺炎而被列為密切接觸者，在竹篙灣檢疫中心接受了9日8夜觀察。（影片截圖）

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【竹篙灣隔離實錄】阿玥笑指，每日最期待的環節，就是待工作人員到房門送餐時「同佢say Hi」。（受訪者提供）

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