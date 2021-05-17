靚女「姐姐」做事有交帶　人妻親自揀選卻超後悔：好驚老公出軌

撰文： 凱薩琳 最後更新日期： 2021-05-17 18:00

男僱主出軌外傭的事件時有所聞，如家中請到1名外貌亮麗的外傭，女顧主不免份外憂心。早前有網民在討論區分享，指其姊妹之前請了1名外傭，在友人眼中這名外傭勤力、做事有交帶，怎料女僱主卻因外傭「後生靚女」而感到憂心，擔憂老公會忍不住偷食，又怕外傭會出去「搞三搞四」。樓主曾問姊妹為什麼不聘請外貌普通的外傭，怎料對方1句回覆讓樓主大感無奈，「請完又要驚，都唔知想點」。

聘請外傭有如買六合彩，有人妻請到勤力有交帶的外傭，卻又因其外貌不俗而導致丈夫出軌，終日感到憂心。（《淪落人》劇照）

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早前有網民在香港討論區以「左揀右揀，揀咗個靚女姐姐，之後又怕老公出軌」為題發帖，透露其好姊妹近日聘請了1名靚女外傭姐姐而煩惱，雖然姐姐做事能幹，但樓主的好姊妹卻因其漂亮外表而感到焦慮，經常擔心老公會把持不住偷偷出軌。

在電影《淪落人》中飾演菲傭的演員姬素孔尚治並非真的是外傭，她與丈夫一同經營三家學前活動教育中心，致力發展幼兒教育事業，（資料圖片）

樓主形容該名外傭外貌的確不俗，有點像網上爆紅、懂得講廣東話的外傭，「後生靚女嚟，同香港人個標準去比較都唔差，身材又幾平均」，不過樓主表示外傭的皮膚不太好，但體態不俗，不算肥胖。樓主估計其姊妹因此恐懼老公會出軌，於是追問對方為何選擇請靚女外傭，誰知姊妹坦言最初因為感覺外傭「望落都順眼」才聘請對方，樓主聽到姊妹的說法後也直言無奈。

網上不時流傳一些關於外傭的負面新聞，甚至指有外傭在外亂搞關係而懷孕，甚至患上愛滋，樓主指姊妹很受這些消息影響，「佢又會好驚個姐姐因為自己靚會出去搞三搞四」。樓主透露姊妹的老公沒有參與挑選外傭的過程，所有聘請事宜都由姊妹自己搞掂，更何況她是承認因外傭「望落都順眼」才選擇，但偏偏請了外傭後終日擔憂，直言對方十分矛盾。

有人妻聘請勤力、做事有交帶的外傭，卻又因對方「後生靚女」，怕丈夫出軌而感到憂心。（電視劇《愛回家》截圖）

網民紛紛留言直指樓主的姊妹在自尋煩惱，因為如果老公要出軌，就算家中沒有漂亮外傭，老公也可以在外面找「樣靚身材正」的女人，反問樓主的姊妹為何對自己那麼沒信心。有人則建議如果女僱主真的太憂慮，可以在家安裝CCTV，亦有人笑稱帖文是否真實，「邊有女人會請靚姐姐？」。

同場加映：有僱主早前在facebook群組抱怨家中菲傭態度惡劣，不但工作一年仍不能獨立工作，並數出3件疫情期間離譜事，批評她來港工作是抱着「working holiday（工作假期）」的心態▼▼▼

不過，有網民就感恩請到一個好的外傭姐姐，大讚對方的工作表現出色，跟家人相處融洽▼▼▼

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