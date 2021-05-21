臭狐女體味令人「臭到頭痛」　隔籬位同事慘問點算？　網民有絕招

撰文： 凱薩琳 最後更新日期： 2021-05-21 23:00

夏天為大地帶來雨水，亦為眾人帶來令人苦惱的體臭。有台灣網民5月14日在討論區發帖求救，指公司1個月前來了1名新女同事，對方在大熱天的早上踏進公司大門，辦公室瞬間瀰漫一股濃厚的臭狐味，連坐得非常遠的同事都需要捏着鼻子上班，眾人唯有噴芳香劑、撥扇自救，可是仍然被臭味圍攻。坐在「臭孤女」旁邊的樓主被臭到頭痛，根本無法專心上班，坦言「連正常呼吸都是奢侈」，故忍不住發文向網民求救。深有體會的網民都紛紛提供「除臭」方法，包括叫樓主帶榴槤上班，實行以臭攻臭！

有台灣網民表示公司新請了1個女同事，對方有嚴重臭狐，令全公司人大感苦惱，難於專心工作。（《藍色大海的傳說》劇照）

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5月14日有台灣網民在Dcard討論區發文，表示最近公司來了1名負責行政工作的女同事，對方現年30歲，主要職務為寄信、整理合約文件等。這名女生坐在樓主的左邊，2人中間隔了不到1米的通道。直到某大熱天，新同事踏進公司大門後，公司隨即瀰漫着一股濃厚的臭狐味，令樓主感到很震驚，心想應該不是她的臭狐吧？

自此辦公室被臭狐味籠罩，樓主表示他們每天都聞到極濃厚的臭狐味，連坐得非常遙遠的同事都需要捏鼻自保，其他同事開始擺放擴香、噴空間芳香劑，甚至在空調房內撥扇等。眾人各出奇謀自救，卻不敢與該名女生討論如何處理體臭的狀況，「大家也就默默的這麼忍受着」。

辦公室同事苦不堪言，樓主坦言連正常呼吸都是奢侈。（YT《試當真》影片截圖）

忍臭也有極限，同事們都無法專心上班，樓主更直言「連正常呼吸都是奢侈」。有一次樓主無意間跟主管提起此事，對方也好心的立即為樓主加裝電扇以便驅散臭味。樓主的媽媽也建議好好跟該名女生談談，指也許對方不知道，「要好意提醒她，這樣是幫她，她會感謝妳！！」。事件令樓主感到非常困擾，最後唯有發文向網民求助。

網民對樓主的苦況紛紛表示同情，有飽受臭味攻擊的人表示自我迴避才可自保，「我在軍中跟一個有腳臭的當室友，晚上要是他在都要躲到別間寢室」。有人表示有臭狐的人根本不知道自己臭味襲人，「她自己都聞到嗅覺疲勞了所以自己不知道啊」；有網民建議樓主鼓起勇氣告訴對方，但隨即有人回應指自己曾好意提醒有臭孤的人，但對方僅稱自己只是流汗，不肯面對現實。亦有人拋出叫樓主帶氣味濃烈的東西回公司，來個以臭攻臭，直至對方自覺情況嚴重為止。

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