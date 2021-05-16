屯公驚現逆線私家車　行快線疑剷上石壆超驚險　網民：馬路核彈！

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-05-16 14:30

屯門公路塞車問題一直是新界「大西北」居民的惡夢，不少人歸咎於一眾「屯公車手」導致意外頻生。最近網上再有車Cam影片瘋傳，1輛駕駛學院私家車被指在屯門公路的快線逆線行駛，途中更疑似剷上石壆，幸好片中沒有意外發生，網民看後則直斥涉事司機為「馬路核彈」。

網上1段車Cam片拍到今早（16日）清晨有私家車在屯門公路逆線行駛。（fb群組「香港突發事故報料區」影片截圖）

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有網民今早（16日）上傳車Cam影片至facebook群組「香港突發事故報料區」，片主表示1輛駕駛學院的私家車於屯門公路疑因入錯線，一直逆線往九龍方向行駛，片中看到該私家車亮着死火燈，在快線慢駛，其間甚至疑剷上石壆，幸好及時修正扭軚。

另一段上傳於facebook群組「馬路的事討論區」的影片，則從涉事行車線角度拍到驚險時刻，顯示事發於今早近4時，車主與逆線私家車擦身而過後，本來後方有來車正於快線行駛，所幸及時切至中線，才及時避免意外，讓片主不禁驚呼「屯門公路逆線大地任我行」。

帖文一出，大批網民都批評涉事司機是「公路炸彈」，認為事發於凌晨、車流較少，司機應看準時機掉頭，或者靠路肩停車，而非繼續在快線行駛，「一見冇車就好掉頭啦」、「死返埋路肩等運到啦」、「U返轉頭啦，仲行，咩智商嚟㗎？咁都唔識執生」、「佢仲要一直行快線，好彩收得切如果唔係炒埋」。

不少人亦呼籲片主報警，形容「公路炸彈」必須移除，「仲炸彈？佢係馬路核彈嚟啦」，「求下你1823，佢其實一直知道自己逆線，但係冇諗過掉頭」、「呢啲要即時報警拉咗佢啦」。

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