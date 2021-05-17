台灣疫情｜民眾留家抗疫　外賣員為居家隔離戶送餐　網民：辛苦了

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-05-17 12:00

台灣新冠肺炎疫情突然急劇反彈，昨日（16日）宣布新增206宗本土個案，其中以新北市及台北市為疫情重災區。當地群眾面對疫情開始留家抗疫，一日三餐的重擔就開始落到一眾外賣員身上。有網民在討論區上分享與外賣員的對話截圖，指他們近日開始已經需要為隔離人士送外賣，感謝他們的辛勞。

台灣疫情再爆發，圖為5月12日的台北市，人流開始減少。（路透社）

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台灣疫情告急，民眾留家抗疫令多個平常人流不斷的地方都變得水盡鵝飛，不過正當人人宅在家的時候，亦代表外賣員們將會忙到喘不過氣來。另外因為不少人都被列為密切接觸者，因此需要居家隔離，需要叫外賣解決飲食問題。

網民分享與外賣員的對話截圖。（facebook群組「爆廢公社」圖片）

從網民分享的1張與外賣員的對話截圖可見，外賣員最初提出將外賣放在管理處，不過客人就希望外賣員可以送上11樓。其後外賣員表示他最近曾經送餐給隔離戶，詢問客人會否介意，客人就同意將外賣放到管理處。

有人在留言中表示，疫情下將外賣放在管理處也是較安全的做法，也呼籲不要為難外賣員，「自己有腳麻煩多走幾步路，增加免疫力才是防疫最佳方法」。不過亦有人表示，其實截圖中提到的情況下，外賣已經有可能被污染，退單才是最安全的處理方法。

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